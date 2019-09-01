أول دولة يزورها حمادي الجبالي حال أصبح رئيسا لتونس

وقال الجبالي في حوار مع "سبوتنيك" ينشر لاحقا، إن الجزائر ستكون محطته الأولى التي سيزورها رئيسا.

وتابع "تليها عدد كبير من الزيارات لدول أفريقية وآسيوية وأوروبية، أيضا سأتطلع لبناء علاقات مع العملاقين الروسي و الصيني".

وأشار الجبالي إلى أن "هناك تحالفات جديدة تتشكل و توازنات جديدة في العالم يجب أن تأخذها تونس في عين الاعتبار".

وحمادي الجبالي مرشح للرئاسة في تونس، ورأس الحكومة التونسية بعد فوز حركة النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011، واستقال عام 2014، وانسحب من الحركة في نفس العام.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية قبول 26 مرشحا بشكل نهائي لخوض الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراءها في منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأنهت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، الجمعة الماضية، البت في النزاعات المتعلقة بالطور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وأصدرت أحد عشر حكما (11) باتا و نهائيا طبق القانون الانتخابي، من بينها نقض 4 أحكام من الطور الأول والقضاء من جديد بالرفض أصلا في خصوص أربعة مترشحين كانت هيئة الانتخابات استأنفت قرارات المحكمة بشأنها.

وكانت الهيئة أعلنت في 14 أغسطس/آب الجاري قبول 26 مرشحا من أصل 97 بصفة أولية، لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها منتصف الشهر المقبل.

وتستعد تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، منتصف الشهر المقبل، وسط توقعات بمنافسة شديدة بين عدد من المترشحين، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة الحالية يوسف الشاهد، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، بالإضافة إلى نائب.