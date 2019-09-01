صفقة اليوم.. احترف التسويق الإلكتروني مع خصم 33%

حزمة التسويق الإلكتروني The Viral Digital Marketing Diploma Bundle.

عدد الدورات: 4

عدد الدروس: 32

المدة: 60 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة على تطوير مهاراتك في تخصصات التسويق الإلكتروني المختلفة، كما ستتعلم من خلالها كيفية إنشاء حملات إعلانية فعالة، و كيفية استخدام أدوات التعرف على الجمهور المستهدف، وإنشاء المحتوى المناسب لهم، وكيفية استخدام التسويق عبر المحتوى، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق أهدافك المتعلقة بزيادة التفاعل، ومعدلات التحويل.

وقت الوصول للمحتوى: عام.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

السعر الأصلي قبل الخصم: 149.97 دولارًا .

السعر الحالي بعد الخصم: 99.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 33%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يعتبر مجال التسويق الإلكتروني من أبرز المجالات التي تطورت بسرعة كبيرة في السنوات القليلة الماضية، حيث زادت تخصصاته وتشعبت بشكل ملحوظ، وقد أدى ذلك إلى زيادة الخدمات المتعلقة به، وبالتالي زاد الطلب على الوظائف ذات الصلة بهذا المجال في الشركات والوكالات.

يمكنك استغلال الطلب المتزايد على وظائف التسويق الإلكتروني، وتطوير مهاراتك في تخصصاته المختلفة من خلال هذه الحزمة التدريبية The Viral Digital Marketing Diploma Bundle، مع خصم يصل إلى 33%.

تتضمن هذه الحزمة 4 دورات، و32 درسًا، وما يصل إلى 60 ساعة من المحتوى، تغطي العديد من مهارات التسويق بداية من التسويق عبر محركات البحث SEM، مروًا بالتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي SMM، وحتى التسويق عبر المحتوى، وغير ذلك الكثير.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة 149.97 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 99.99 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 33 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

ستتيح لك الدروس التدريبية التفاعلية إلقاء نظرة على المشاريع التجارية الناجحة عبر الإنترنت، والتعرف على كيفية محاكاة خططهم الناجحة للترويج عبر الإنترنت، وإنشاء حملات إعلانية ناجحة يمكن أن تحقق عوائد كبيرة.

كما ستساعدك هذه الحزمة أيضًا في استخدام أدوات التعرف على جمهورك المستهدف وإنشاء المحتوى المناسب لهم، وكيفية استخدام التسويق عبر المحتوى، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق أهدافك المتعلقة بزيادة التفاعل، ومعدلات التحويل.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى لمدة عام واحد، والحصول على شهادة إتمام الدراسة، وهو ما يمكنك تضمينه في سيرتك الذاتية أو حسابك على لينكدإن، ومواقع التوظيف الأخرى.

الحصول على الصفقة: من هنا.