هواوي تحدد رسميًا تاريخ الإعلان عن Mate 30 Pro

أعلنت شركة هواوي اليوم الأحد رسميًا عزمها الإعلان عن هاتفها الذكي المرتقب (ميت 30 برو) Mate 30 Pro بمدينة ميونيخ الألمانية في 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، وذلك على الرغم من احتمال غياب نظام التشغيل أندرويد عن الهاتف.

ونشرت هواوي عبر حسابها الخاص بالأجهزة المحمولة على موقع تويتر تغريدة حددت فيها تاريخ الإعلان عن سلسلة (ميت 30) Mate 30 الجديدة، وأرفقتها بمقطع فيديو تضمن حلقة يُعتقد أنها تشير إلى نظام الكاميرات الخلفية التي سوف تأتي بها الهواتف.

وقالت الشركة الصينية في تغريدتها: “هل فهمتم ذلك جيدًا؟ الآن بدأ العد التنازلي لـ #HuaweiMate30″، وأضافت هواوي التغريدة: “سنكون دائرةً كاملة بميونيخ في 19.09.2019″، وذلك في إشارة إلى نظام الكاميرات الخلفية الذي تحدثت عن التسريبات السابقة. وفي التغريدة أيضًا، ركزت على عبارة “أعد التفكير في الإمكانات”.

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ولكن بالنظر إلى أن الهاتف قد لا يدعم نظام التشغيل أندرويد، فإن كثيرين يشككون في مدى نجاحه خارج الصين، حيث يعتمد المستخدمون على خدمات جوجل كثيرًا، ولا يتخيلون استخدام هاتف أندرويد بدونها.

ويعد هاتف (ميت 30) أول هاتف رائد من الشركة الصينية منذ أن أدرجتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القائمة السوداء في منتصف شهر أيار/ مايو الماضي، زاعمةً أنها متورطة في أنشطة تعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر، وهو ما نفت الشركة مرارًا وتكرارًا.

ويتوقع أن تعلن هواوي عن ثلاثة هواتف من سلسلة (ميت 30)، بما في ذلك: (ميت 30)، و(ميت 30 برو) – ويُتوقع أن يدعم الأخير شبكات الجيل الخامس 5G، وسوف تتضمن كلها معالج هواوي الأحدث (كيرين 990) Kirin 990، ويُتوقع أن تحصل على الكاميرات على تحسين.

وقد نُشرت في السابق صورة مسربة تكشف أن (ميت 30 برو) سيقدم 4 كاميرات خلفية موضوعة ضمن نظام دائري بخلاف سلفه (ميت 20 برو) الذي يقدم نظامًا مربع الشكل للكاميرات الخلفية، أما واجهة الهاتف فتكشف عن وجود نتوء عريض أعلى الشاشة، يحتوي على الكاميرا الأمامية.

وعلى ظهر الهاتف أيضًا يظهر ضوءا فلاش، بالإضافة إلى شعار شركة العدسات الألمانية الشهيرة (لايكا) LEICA، وهي الشركة التي تعتمد عليها هواوي في صناعة عدسات الكاميرات منذ سنوات.

وتتحدث التسريبات أيضًا أن ميزة الشحن السريع السلكي سوف تحافظ على الاستطاعة الحالية: 40 واط، ولكن الشحن اللاسلكي سوف يُرقى إلى نحو 27 واط (من 15 واط). وهذا يتوافق مع الشاحن اللاسلكي الذي حصل حديثًا على مصادقة (هيئة الاتصالات الفيدرالية) FCC.