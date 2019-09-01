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"حزب الله" يسلم الطائرتين المسيرتين الإسرائيليتين لمخابرات الجيش اللبناني

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"حزب الله" يسلم الطائرتين المسيرتين الإسرائيليتين لمخابرات الجيش اللبناني "حزب الله" يسلم الطائرتين المسيرتين الإسرائيليتين لمخابرات الجيش اللبناني

جى بي سي نيوز :- سلم "حزب الله" الطائرتين المسيرتين الإسرائيليتين اللتين سقطتا في الضاحية الجنوبية لبيروت الأحد الماضي إلى مخابرات الجيش اللبناني، حسب وكالة "رويترز".

ونقل موقع "العهد" الإخباري التابع لـ"حزب الله" عن مصادر أمنية في الحزب أن التنسيق بين المقاومة ومخابرات الجيش قائم منذ وقوع الهجوم على الضاحية.

وأكدت المصادر أن "الصورة باتت واضحة لدى المقاومة وأن كثيرا مما يتداوله الإعلام غير دقيق"، مشيرة إلى فرضية إطلاق الطائرتين من جهة البحر.

وكان الحزب أعلن أن الطائرتين الإسرائيليتين حملتا متفجرات، وسقطت إحداهما جراء تعطل فني، فيما انفجرت الثانية قرب المكتب الإعلامي للحزب وأوقعت أضرارا مادية فيه.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة داخل المركز بشظايا الطائرة التي انفجرت.

وتباينت الفرضيات بشأن هدف الطائرتين المفخختين الإسرائيليتين في ظل صمت السلطات الإسرائيلية حول الواقعة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم يتعلق بمشروع الصواريخ الدقيقة التي تزعم إسرائيل أن "حزب الله" يطوره بإشراف إيراني.

فيما رجحت مصادر سياسية لبنانية أن تكون العملية الإسرائيلية قد استهدفت شخصيات في الحزب.

المصدر: وكالات

جي بي سي نيوز

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