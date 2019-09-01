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أول حوار بين أمير قطر وملك الأردن بعد عودة العلاقات

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أول حوار بين أمير قطر وملك الأردن بعد عودة العلاقات أول حوار بين أمير قطر وملك الأردن بعد عودة العلاقات

وأعلن الديوان الملكي الأردني، "جلالة الملك عبدالله الثاني بحث في اتصال هاتفي مع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والنهوض بها في مختلف المجالات، وبما ينعكس إيجابا على الشعبين الشقيقين".

​ويأتي الاتصال بعد أيام من إعلان الدوحة تعيين سفير جديد لها بالأردن، في خطوة مماثلة للمملكة، بعد عامين من خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، إثر الأزمة الخليجية.

وفي يونيو/ حزيران 2017، قررت عمان تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين والسعودية والإمارات والبحرين مع الدوحة، إضافة إلى إلغاء ترخيص مكتب قناة الجزيرة في عمّان.

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