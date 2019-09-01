الجيش السوري يستعيد جثامين 17 جنديا قضوا دفاعا عن خان شيخون منذ سنوات... صور وفيديو

قال مراسل "سبوتنيك" في إدلب، تمت اليوم استعادة جثامين عدد من "شهداء الجيش السوري" الذين ارتقوا قبل سنوات أثناء المعارك ضد التنظيمات الإرهابية والذين دفنوا في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، موضحا أن ضابطا سوريا كان يرأس حاجز السلام خلال تصدي عناصره للمجموعات الإرهابية التي كانت تحاول اقتحام خان شيخون عام 2015، تمكن من التعرف على مكان دفن الجنود الذين قضوا دفاعا عن المدينة آنذاك.

وتحدث الضابط السوري لوكالة "سبوتنيك" موضحا أن عناصر الحاجز الذين دافعوا عن مدينة خان شيخون ببسالة، تمكنوا من قتل العديد من الإرهابيين خلال صدهم لهجمات الجماعات المسلحة التي حاصرت الحاجز عام 2015 لعدة أشهر دون التمكن من السيطرة عليه، قبل أن تجتاح التنظيمات الإرهابية مدينة خان شيخون حيث قتل عناصر الحاجز ودفنوا بالقرب منه.

الجيش السوري يستعيد جثامين 17 جنديا قضوا دفاعا عن خان شيخون منذ سنوات © Sputnik . BASSEL SHARTOUH

الجيش السوري يستعيد جثامين 17 جنديا قضوا دفاعا عن خان شيخون منذ سنوات © Sputnik . BASSEL SHARTOUH

الجيش السوري يستعيد جثامين 17 جنديا قضوا دفاعا عن خان شيخون منذ سنوات © Sputnik . BASSEL SHARTOUH 1 / 3 © Sputnik . BASSEL SHARTOUH الجيش السوري يستعيد جثامين 17 جنديا قضوا دفاعا عن خان شيخون منذ سنوات

وتم نقل جثامين الجنود السوريين إلى المشفى العسكري لإجراء التحاليل اللازمة للتعرف على هوياتهم، ليصار إلى تسليمهم لذويهم ودفنهم أصولا.