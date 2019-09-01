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الجيش اللبناني: طائرات إسرائيلية دون طيار اخترقت المجال الجوي وأسقطت مواد حارقة

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الجيش اللبناني: طائرات إسرائيلية دون طيار اخترقت المجال الجوي وأسقطت مواد حارقة الجيش اللبناني: طائرات إسرائيلية دون طيار اخترقت المجال الجوي وأسقطت مواد حارقة

القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للجيش اللبناني إنه يتابع الانتهاك مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وقال الجيش الإسرائيلي: "منذ فترة وجيزة ، اندلعت الحرائق في المنطقة الحدودية اللبنانية. نشأت الحرائق بعمليات قامت بها قواتنا في المنطقة".

وقال البيان الصادر عن الجيش اللبناني اليوم الأحد "خرقت طائرة مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخ 1 / 9 / 2019 الساعة 11.15 بالتوقيت المحلي الأجواء اللبنانية من فوق مزرعة بسطرة، وقامت بإلقاء مواد حارقة على أحراج السنديان في المنطقة، مما أدى إلى نشوب حريق".

وأضاف البيان "تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

SputnikNews

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