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السيول والأمطار تلحق أضرارا بـ14 ولاية في السودان

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جاء ذلك خلال حديثه في منبر وكالة السودان للأنباء اليوم السبت، والذي نظمته منظمة بحر أبيض للحديث حول دعم قرى ولاية النيل الأبيض التي دمرت تدميرا كاملا جراء السيول والأمطار، مشيرا إلى أن ولاية النيل الأبيض تعتبر من أكثر الولايات تضرراً من السيول والأمطار.

© AFP 2019 / ASHRAF SHAZLY

وأكد سراج الدين، أن عدد العائلات المتضررة جراء السيول بلغ  35.239 عائلة فيما بلغ عدد الأفراد المتأثرين بنحو 340 ألف شخص، مشيرا إلى 45 % من مجموع المتضررين سجل بولاية النيل الأبيض.

كما أشار المتحدث إلى أن لجنة الطوارئ بالولاية تعمل على حصر الأضرار والخسائر وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية اللازمة، إلى جانب رفع التقارير الدورية للجنة العليا للطوارئ.

وقال إن المفوضية قامت بتسيير عدد من القوافل وتواصل الدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حيث قدمت 1500 حزمة إيواء كما سيرت منظمة الدعوة الإسلامية قافلة لدعم أربعة آلاف أسرة بجانب منظمة قطر الخيرية التي قدمت دعم بما يقارب المليون ريال قطري لعدد 2800 أسرة، إضافة إلي تقديم جمعية الرعاية والإصلاح والعون المباشر الدعم لنحو 400 أسرة.

هذا وأعلنت وزارة الصحة السودانية عن وفاة 61 شخصا وإصابة نحو 100 آخرين جراء السيول والأمطار، التي تشهدها البلاد في هذه الفترة من العام.

SputnikNews

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