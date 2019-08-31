أخبار عاجلة

يمنع الحقن المجهري في هذه الحالة -
الدكتور أميمة إدريس لـ" #الحكاية ": هناك سن لعملية (تجميد البويضات) وبعدها لا يمكن إتمام العملية -
أحمد شوبير: يجب أن ننتظر حتى نحكم على فايلر مع الأهلي -
آراء النقاد الرياضيين في فايلر مدرب الأهلي الجديد -
4 تدابير أمنية تساعد الشركات الصغيرة على تأمين مواقعها الإلكترونية -
بطل ملاكمة فلبيني يطلق عملته المشفرة Pac -
مساء dmc - أول "غابة عمودية" في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة -
ريم مهنا أول فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها : بحثت كثيرًا عن الأمر قبل خوض التجربة -
د. شريف سيف استشاري أمراض النساء والتوليد يكشف القوانين العلمية لتخضيب وتجميد البويضات -
دكتورة أميمة إدريس أستاذ أمراض النساء والتوليد تكشف أصل حكاية (تجميد البويضات) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. RT Arabic (روسيا اليوم)

شاهد.. لحظة إطلاق ناجح لصاروخ "روكوت" مع قمر صناعي جديد

Google+ Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
مقتل 100 شخص بقصف للتحالف على سجن ذمار

مقتل 100 شخص بقصف للتحالف على سجن ذمار

معرض الطيران "ماكس 2019" يختتم أعماله

معرض الطيران "ماكس 2019" يختتم أعماله

مئات المتظاهرين يقتحمون مطار هونغ كونغ

مئات المتظاهرين يقتحمون مطار هونغ كونغ

موسكو: واشنطن لم تنسق معنا ضربتها بإدلب

موسكو: واشنطن لم تنسق معنا ضربتها بإدلب