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مجددا... "أنصار الله" تعلن مهاجمة قاعدة الملك خالد بطائرات مسيرة والتحالف يرد

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مجددا... "أنصار الله" تعلن مهاجمة قاعدة الملك خالد بطائرات مسيرة والتحالف يرد مجددا... "أنصار الله" تعلن مهاجمة قاعدة الملك خالد بطائرات مسيرة والتحالف يرد

وكتب يحيى سريع على صفحته الرسمية "فيسبوك": "سلاح الجو المسير ينفذ عملية هجومية واسعة بعدد من طائرات قاصف 2k على منظومة الاتصالات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في قطاع عسير جنوب غربي ".

وكان سريع أعلن في الساعات الأولى من فجر اليوم أيضا استهداف مرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد.

وقال المتحدث، في بيان على صفحته في "فيس بوك"، إن "سلاح الجو المسير نفذ عملية واسعة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعدد من طائرات قاصف كي 2 استهدفت مرابض الطائرات الحربية ".

وأضاف سريع، " أن الطائرات المسيرة أصابت أهدافها بدقة عالية".

وأكد أن تكرار استهدف  "أنصار الله" لقاعدة الملك خالد الجوية من أجل إخراجها من الخدمة أو إصابتها بالشلل التام، كونها من أهم القواعد التي يستخدمها التحالف في عملياته"، حسب قوله.

ومن جانبه، رد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، قائلا "إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميلشيا الحوثية من إيران من (صنعاء) باتجاه الأعيان المدنية (بخميس مشيط).

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