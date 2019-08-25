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وكالة: فيديو الاستهداف الإسرائيلي لدمشق قديم ويعود لعام 2018

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وكالة: فيديو الاستهداف الإسرائيلي لدمشق قديم ويعود لعام 2018 وكالة: فيديو الاستهداف الإسرائيلي لدمشق قديم ويعود لعام 2018

أكدت وكالة "سانا" السورية أن مقطع الفيديو الذي نشره الصحفي الإسرائيلي شمعون آران وزعم أنه للاستهداف الإسرائيلي يوم أمس السبت لأحد المواقع في العاصمة دمشق، هو قديم يعود تاريخه للعام 2018.

وذكرت الوكالة أن نشر هذا الفيديو القديم يعتبر: "محاولة إعلام العدو التغطية على فشل صواريخ العدوان بالوصول إلى أهدافها نتيجة تصدي الدفاعات الجوية لها وإسقاطها".

ونشرت عدد من الصفحات السورية نفس الفيديو الذي نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية، ويشير إلى أن تاريخ الفيديو فعلا قديم.

وكانت الدفاعات الجوية السورية تصدت أمس السبت لأهداف معادية في سماء دمشق، وتمكنت من إسقاط الصواريخ قبل أن تصل إلى أهدافها، بحسب مراسل "سبوتنيك" في سوريا.

وقال مراسل "سبوتنيك": "إن العدوان الإسرائيلي لا يزال مستمرا حتى الآن والدفاعات الجوية السورية تواصل تصديها الكثيف في سماء القسم المحرر من الجولان أقصى جنوب غربي سوريا عند المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل".

وقال مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": "إنه في تمام الساعة الحادية عشر والنصف، رصدت وسائط دفاعنا الجوي أهدافا معادية قادمة من فوق الجولان باتجاه محيط دمشق"، مضيفا: "على الفور تم التعامل مع العدوان بكل كفاءة وحتى الآن تم تدمير غالبية الصواريخ الإسرائيلية المعادية".

من جهته ذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو التابع له شن غارات جوية استهدفت قوات إيرانية جنوب العاصمة السورية دمشق.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم إحباط عملية إرهابية خطط لتنفيذها فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية".

SputnikNews

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