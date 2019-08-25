الخارجية اللبنانية تتحضر للتقدم بشكوى فورية بمجلس الأمن حول خروقات إسرائيل

وأكد باسيل أن لبنان حريص على تنفيذ ​القرار 1701​ والذي تقابله ​إسرائيل​ يوميا بخروقات متكررة تروع بها اللبنانيين وتهدد أمنهم.

وشدد باسيل على أن "حرص لبنان على الالتزام بقرارات الشرعيّة الدوليّة وتمسّكه بالاستقرار لا يسقط حقه في الدفاع على السيادة الوطنية والقيام بما يلزم لصونها".

وكان مصدر خاص لـ"سبوتنيك" قد كشف أن الطائرة المسيرة التي أسقطت في منطقة معوض في ضاحية بيروت الجنوبية، فجر يوم الأحد، هي طائرة استطلاع إسرائيلية صغيرة، لديها مهمات عسكرية لزرع عبوات ناسفة، ومجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال.

وكشف المسؤول الإعلامي في ​حزب الله،​ محمد عفيف، اليوم الأحد أن الحزب لم يسقط أي ​طائرة​ إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت صباحا.

وبحسب موقع "النشرة" اللبناني أوضح عفيف أن الطائرة الأولى سقطت من دون أن تحدث أضرارا تذكر، أما الطائرة المسيرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الإعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية. ووصف ما حصل بـ"الانفجار الحقيقي".