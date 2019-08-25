أخبار عاجلة

صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني يحكي عن مسلسل حكايات بنات .. الست هي اللي بتتكلم كتير -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني : الشغل مع الأستاذ عادل أمام فرق معايا 10 سنين خبرة -
صاحبة السعادة-أحمد صلاح حسني : ابتديت من الصفر عشان محدش يقول دا كان لاعب كرة -
صاحبة السعادة- كواليس فيلم الممر .. أحمد صلاح حسني : كنا كتيبة و كأننا دخلنا الجيش فعلاً -
صاحبة السعادة-أحمد صلاح حسني : الدور الحلو بـ يفرض نفسه .. و يتحدث عن الجيل الجديد من الشباب -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسن يحكي عن أصعب مشاهد في مسلسل "حكايتي" مع ياسمين صبري -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني : اجواء تصوير مسلسل "حكايتي" من أسباب نجاحه -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني : نوع الوجع اللي موجود في شخصية "علي " موجودة في شباب كتير -
برنامج مساء dmc - حلقة الثلاثاء مع (رامي رضوان) 27/8/2019 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - قراءة في تطورات الأوضاع بالسودان بعد توقيع اتفاق الفترة الانتقالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الخارجية اللبنانية تتحضر للتقدم بشكوى فورية بمجلس الأمن حول خروقات إسرائيل

Google+ Print
الخارجية اللبنانية تتحضر للتقدم بشكوى فورية بمجلس الأمن حول خروقات إسرائيل الخارجية اللبنانية تتحضر للتقدم بشكوى فورية بمجلس الأمن حول خروقات إسرائيل

وأكد باسيل أن لبنان حريص على تنفيذ ​القرار 1701​ والذي تقابله ​إسرائيل​ يوميا بخروقات متكررة تروع بها اللبنانيين وتهدد أمنهم.

وشدد باسيل على أن "حرص لبنان على الالتزام بقرارات الشرعيّة الدوليّة وتمسّكه بالاستقرار لا يسقط حقه في الدفاع على السيادة الوطنية والقيام بما يلزم لصونها".

وكان مصدر خاص لـ"سبوتنيك" قد كشف أن الطائرة المسيرة التي أسقطت في منطقة معوض في ضاحية بيروت الجنوبية، فجر يوم الأحد، هي طائرة استطلاع إسرائيلية صغيرة، لديها مهمات عسكرية لزرع عبوات ناسفة، ومجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال.

وكشف المسؤول الإعلامي في ​حزب الله،​ محمد عفيف، اليوم الأحد أن الحزب لم يسقط أي ​طائرة​ إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت صباحا.
وبحسب موقع "النشرة" اللبناني أوضح عفيف أن الطائرة الأولى سقطت من دون أن تحدث أضرارا تذكر، أما الطائرة المسيرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الإعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية. ووصف ما حصل بـ"الانفجار الحقيقي".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
استنفار أمني في غزة بعد وقوع انفجارين

استنفار أمني في غزة بعد وقوع انفجارين

"أنصار الله" تعلن قتل وإصابة عسكريين بالجيش اليمني شمال حجة

"أنصار الله" تعلن قتل وإصابة عسكريين بالجيش اليمني شمال حجة

الشرطة الفلسطينية في غزة تكشف تفاصيل انفجار جنوب المدينة

الشرطة الفلسطينية في غزة تكشف تفاصيل انفجار جنوب المدينة

مقتل فلسطينيين وإصابة ثالث جراء غارة إسرائيلية في غزة

مقتل فلسطينيين وإصابة ثالث جراء غارة إسرائيلية في غزة