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أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة

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أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة

وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" نقلا عن متحدث عسكري باسم الجماعة إن "سلاح الجو المسير ينفذ عدة هجمات بطائرات قاصف 2k على مطار أبها الدولي"، مشيرا إلى أن "الهجمات استهدفت برج الرقابة فى المطار وكانت الإصابة مباشرة".

وأضاف المتحدث إن الهجمات على المطار تسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار"، لافتا إلى "استمرار العمليات". 

ولم يصدر تأكيد لذلك من السلطات .

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

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