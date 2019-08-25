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مساحة حرائق الغابات في روسيا تتسع خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7.7 ألف هكتار

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موسكو- سبوتنيك. هذا وأشارت المعلومات أمس، إلى أنه تم رصد 122 حريقا جديدا في الغابات بمساحة تبلغ 42.4 ألف هكتار.

© Photo / Ministry of Nature Protection of the Republic of Sakha (Yakutia)

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأحد: "في تمام الساعة 00.00 بتوقيت موسكو من يوم 25 آب/أغسطس، ينشط على الأراضي الروسية 109 حريق في الغابات على مساحة 50150 هكتار، ويتم مكافحتها بنشاط".

وأشارت الهيئة إلى أن تم إخماد 29 حريقا بمساحة 429 هكتارا.

وأكدت الهيئة على أنه يتم مكافحة حرائق الغابات بنشاط كبير في إقليم كراسنويارسك، حيث ينشط 84 حريقا على مساحة 22.1 ألف هكتار، وقد تم إخماد ثلاثة حرائق أخرى بمساحة 13.2 ألف هكتار في تشوكوتكا.

وبتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تشارك 10 طائرات، وعدد مماثل من طائرات الهليكوبتر التابعة لوزارة الدفاع، في إخماد الحرائق التي لحقت بغابات البلاد، كما أوعز رئيس الوزراء، ديمتري ميدفيديف، للجهات المسؤولة بوضع الموقف تحت السيطرة.

وأكد السلطات أن المساحة الإجمالية لحرائق الغابات في سيبيريا بلغت حتى يوم الأربعاء الماضي 1.121 مليون هكتار، منها 1.013 مليون هكتار من المناطق التي يتعذر الوصول إليها.

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