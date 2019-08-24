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الكرملين يؤكد التحضير للقمة الثلاثية بشأن سوريا في أنقرة

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الكرملين يؤكد التحضير للقمة الثلاثية بشأن سوريا في أنقرة الكرملين يؤكد التحضير للقمة الثلاثية بشأن سوريا في أنقرة

جي بي سي نيوز :- أكد الكرملين أن التحضيرات جارية للقمة الثلاثية لروسيا وتركيا وإيران حول سوريا في أنقرة.

وقال الناطق الصحفي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين، اليوم الخميس، إن "التحضيرات لهذه القمة جارية. وسيتم الإعلان عن موعدها الدقيق في الوقت المناسب".

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، قد أعلن أمس الأربعاء، أن العاصمة التركية أنقرة ستستضيف يوم 16 سبتمبر المقبل قمة ثلاثية لروسيا وتركيا وإيران حول سوريا.

يذكر أن وتركيا وإيران تعتبر الدول الضامنة للعملية التفاوضية في عاصمة كازاخستان نورسلطان (أستانا سابقا) بشأن التسوية في سوريا. وعقدت آخر قمة في هذا الإطار في فبراير الماضي بمدينة سوتشي الروسية.

المصدر: تاس

جي بي سي نيوز

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