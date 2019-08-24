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مدير الكرة بالمقاصة : مباراة الكأس لا تخضع لأى توقعات
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الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:08 صباحاً
المداخلة الكاملة لرئيس نادي الاتحاد محمد مصليحي في برنامج اللعيب
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الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:08 صباحاً
بسملة السلاموني: تدربت قبل انضمامي لدورة الألعاب الإفريقية بشهر فقط بسبب إصابتي
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الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:07 صباحاً
حصيلة " بسملة السلاموني وأحمد أكرم ومروان ويوسف القماش" في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب
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الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:07 صباحاً
استنفار أمني في غزة بعد وقوع انفجارين
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الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:01 صباحاً
محمد مصليحي : طلعت يوسف مدرب خبير ومحترم ولا أنوي الترشح في انتخابات اتحاد الكرة
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الثلاثاء 27 أغسطس 2019 11:56 مساءً
فرج "عمدة الكباتن".. أكبر لاعب كرة قدم في مصر
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الثلاثاء 27 أغسطس 2019 11:55 مساءً
"أنصار الله" تعلن قتل وإصابة عسكريين بالجيش اليمني شمال حجة
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الثلاثاء 27 أغسطس 2019 11:49 مساءً
محمد مصليحي : تم اختيار الاتحاد للمشاركة فى البطولة العربية بعد أدائه المتميز فى النسخة الماضية
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الثلاثاء 27 أغسطس 2019 11:42 مساءً
رسالة طمأنينة من "حمد إبراهيم" إلى جماهير النادي المصري
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الثلاثاء 27 أغسطس 2019 11:41 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
بيقول أن الغير دليل ع الحب (( ولكن )) .. إزي نفرق بينها وبين الشك بين أي اثنين مرتبطين؟
مصر
Al Nahar TV
السبت 24 أغسطس 2019 04:50 مساءً
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