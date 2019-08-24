أخبار عاجلة

بالفيديو: الـ "آويها" في استقبال الحريري في المطار -
أسواق الخليج على صفيح ساخن.. تعرف على الأسباب -
فيديو وصور توثق سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت -
أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة -
مصدر لـ"سبوتنيك": الطائرة التي أسقطت في ضاحية بيروت الجنوبية لديها مجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال -
الجيش الروسي يسلم أكثر من 3.5 طن من المساعدات إلى سكان الغوطة الشرقية -
مساحة حرائق الغابات في روسيا تتسع خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7.7 ألف هكتار -
أرقام الأسبوع.. أهم 9 تغييرات داخل الأسواق العالمية -
الدفاع اليمنية تتهم الإمارات بتقديم الدعم العسكري والمالي للمجلس الانتقالي الجنوبي -
لبنان... سماع دوي انفجار "قوي" عند مشارف ضاحية بيروت الجنوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

ضابط سوري لـ"سبوتنيك": هكذا حررنا ريف حماة ومستعدون للوصول إلى الحدود التركية (صور وفيديو)

Google+ Print

وثقت "سبوتنيك" الساعات الأولى لدخول الجيش السوري إلى المدينة كما تابعت عمليات تمشيطها من الألغام والعبوات والحواجز التي كان قد أقامها مسلحو "جبهة النصرة" وحلفائهم.

وفي تصريح لـ"سبوتنيك" داخل أحياء مورك، قال أحد قادة العمليات العسكرية في الجيش السوري" إن العملية العسكرية لتحرير ريف حماة الشمالي ارتكزت إلى دخول متزامن لوحدات الاقتحام إلى الجيب المحاصر في ريف حماة الشمالي عبر جبهتي "خان شيخون" شمالا، و"صوران" جنوبا، لتلتقي كلا الجبهتين عند مدينة مورك".

وعبر الضابط السوري عن استعداد جنود الجيش السوري للوصول إلى آخر حبة تراب على الحدود التركية.

وأهدى الضابط السوري انتصار ريف حماة الشمالي إلى الرئيس السوري بشار الأسد وجميع الشرفاء في العالم.

الجيش السوري

© Sputnik . Basel Shartooh

الجيش السوري

من جهته تحدث ضابط سوري في وحدات الهندسة لـ"سبوتنيك" عن العمل على تفكيك عدد كبير من العبوات التي زرعتها التنظيمات الإرهابية في مختلف أرجاء ريف حماة الشمالي.

الجيش السوري يسيطر على مدينة مورك

© Sputnik . Basel Shartooh

الجيش السوري يسيطر على مدينة مورك

وسبق تقدم الجيش السوري إلى مورك، سيطرته على بلدات اللطامنة وكفرزيتا وتل فاس ولطمين وتل الصياد ووادي العنز والحوير، وقبلهم مدينة "خان شيخون".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
فيديو وصور توثق سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت

فيديو وصور توثق سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت

أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة

أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة

مصدر لـ"سبوتنيك": الطائرة التي أسقطت في ضاحية بيروت الجنوبية لديها مجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال

مصدر لـ"سبوتنيك": الطائرة التي أسقطت في ضاحية بيروت الجنوبية لديها مجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال

الجيش الروسي يسلم أكثر من 3.5 طن من المساعدات إلى سكان الغوطة الشرقية

الجيش الروسي يسلم أكثر من 3.5 طن من المساعدات إلى سكان الغوطة الشرقية