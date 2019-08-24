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إعلامية لبنانية تثير الجدل بعد مطالبتها باستقدام اليهود إلى السعودية

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إعلامية لبنانية تثير الجدل بعد مطالبتها باستقدام اليهود إلى السعودية إعلامية لبنانية تثير الجدل بعد مطالبتها باستقدام اليهود إلى السعودية

ونشرت عويس، تغريدة قالت فيها: "تصوير جوي لحصن مرحب في خيبر في .. وكان مقرا لليهود ألا ينبغي أن يعودوا إلى هناك بدل فلسطين؟".

ورد الشريف على تغريدة الإعلامية اللبنانية قائلا: "أهلا غادة.. اليهود الذي منهم (يسوع الناصري) لهم موطن سموه في الكتاب المقدس "أرض إسرائيل" فالمسيح مثلا كان إسرائيليا من مواليد بيت لحم اليهودية كما جاء في الإنجيل، وجود اليهود في الجزيرة العربية كان اضطراريا وبعد طرد الرومان لهم من أرضهم هذه الحقائق التي لم تزورها السياسة".

وقالت عويس ردا على الإعلامي السعودي: "لا أجادل في هذا بل ردا على أصوات سعودية مثل هذا"، وتابعت في تغريدة أخرى: "وعلى أي حال، هناك حقائق في مقابل ما تسميه أنت حقائق تدحض هذه الحقائق"، ثم تابعت: "والله وصرتو تفهمو بيسوع".

فيما رد الإعلامي السعودي مجددا على مذيعة قناة الجزيرة قائلا: "أهلا غادة مرة ثانية، بصفتي متخصص في اللغات وشغوف بالتاريخ نعم أفهم يسوع جيدا وأتكلم لغته السريانية الآرامية الشرقية (والغربية) وأجيد العبرية، بالمناسبة، (يسوع) اسم عبري هو نفس (يوشع) ومعناه (الله خلاصي) والمسلم يؤمن بالأنبياء جميعا بما فيهم النبي الإسرائيلي يسوع".

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