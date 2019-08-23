تركيا تعلن بدء تطبيق المرحلة الأولى من خطة المنطقة الآمنة شمال سوريا اعتبارا من اليوم

جي بي سي نيوز :- أعلنت تركيا بدء تطبيق المرحلة الأولى من خطة "المنطقة الآمنة" شمال سوريا، اعتبارا من اليوم الأربعاء، وذلك عقب محادثة هاتفية بين وزيري الدفاع التركي، خلوصي أكار، والأمريكي مارك إسبر.

ووفقا لبيان صدر عن وزارة الدفاع التركية، فقد أكد أكار خلال محادثته مع إسبر "ضرورة تأسيس المنطقة الآمنة في شرق الفرات بشمال سوريا، وفق تطلعات أنقرة والجدول الزمني المحدد".

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا أيضا على عقد اجتماع الوفود العسكرية الأمريكية والتركية في أسرع زمن ممكن في أنقرة، لمناقشة المراحل التالية لخطة المنطقة الآمنة.

وأشار البيان إلى أن أكار "أكد لنظيره الأمريكي آراء وتطلعات تركيا المعروفة حول المنطقة الآمنة المزمع تأسيسها شرق الفرات".

المصدر: وكالات