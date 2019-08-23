طبيبة بيطرية لبنانية تقود حافلة عيادة متنقلة وتسعف الحيوانات (صوروفيديو)

تحتوي العيادة المتنقلة على مختبر طبي لإجراء الفحوصات المخبرية للحيوانات، وأقفاص، ومكان لفحص الحيوان، ومتجر صغير.

وتقول الطبيبة البيطرية ماريا المعلم لـ"سبوتنيك": "قمت بتجهيز عيادتي البيطرية التي هي عبارة عن حافلة كبيرة أقودها بنفسي، وهي أول عيادة متنقلة في لبنان تقدم خدماتها للحالات الحرجة، وللأشخاص الذين ليس لديهم الوقت الكافي للذهاب إلى العيادة، وكذلك في بعض الأحيان لصعوبة نقل الحيوانات من المنزل إلى العيادات خاصة القطط والحيوانات الكبيرة في السن".

وتشير إلى أن الهدف من العيادة المتنقلة هي الوصول إلى مربي الحيوانات الأليفة، لتوفير أفضل الخدمات الصحية لهم بأسرع وقت، على مدار 24 ساعة.

وأضافت الطبيبة البيطرية: "الفكرة راودتني منذ أن كنت في الجامعة أدرس، وعندما كنت صغيرة كانت لدي قطة وكنت أجد صعوبة في أخذها عند الطبيب البيطري لأنها برية، الفكرة تبلورت في رأسي منذ أن تخرجت وعملت على إنجاحها"، مشيرة إلى أن تجهيز الحافلة المتنقلة أخذ تقريباً سنة مع إجراء كل الأوراق القانونية، والحافلة من الداخل تم تجهيزها خلال 6 أشهر".

© Sputnik . Zahraa Al amir الطبيبة البيطرية اللبنانية ماريا المعلم

وتابعت قائلة: "تقريبا أعمل ما بوسعي لتغطية كافة المناطق اللبنانية على المواعيد، وأقدم جميع الخدمات في العيادة المتنقلة، كالكشف المنزلي، العناية الطبية، الفحوصات العامة، فحص الدم، تنظيف الأسنان، العمليات الصغيرة وغيرها، وفي الحالات الصعبة نعمل على نقل الحيوانات إلى العيادات البيطرية المنتشرة في كافة المناطق اللبنانية".

© Sputnik . Zahraa Al amir الطبيبة البيطرية اللبنانية ماريا المعلم

ولفتت المعلم إلى أن هناك عدة صعوبات تواجه في عملها لا سيما زحمة المرور على الطرق وضيقها، وصعوبة تقسيم المناطق لعدم قدرتها على تغطية جميع المناطق اللبنانية.