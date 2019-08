صور جوجل تتيح البحث عن النص الذي يظهر في الصور

أوضحت شركة جوجل أنها في طور طرح ميزات ذكاء اصطناعي جديدة لمنصة عدسات جوجل (Google Lens)، مما يتيح للمستخدمين البحث في مكتبة صور جوجل (Google Photos) عن النص الذي يظهر داخل الصور ولقطات الشاشة.

ووفقًا للشركة، فإن بإمكان المستخدمين بعد إجراء عملية البحث عن النص نسخه ولصقه بسهولة في ملاحظة أو مستند أو نموذج باستخدام (Google Lens).

وتعد وظيفة البحث في (Google Photos) بمثابة أداة قوية، حيث تتيح لك العثور على كائنات معينة أو مواقع أو حيوانات أليفة أو أحداث أو حتى أشخاص ضمن لقطاتك بفضل بعض الذكاء الاصطناعي الذكي، ولكنها أصبحت الآن أكثر ذكاءً.

وتحتوي منصة (Google Lens) على مرشح قوي للتعرف البصري على الحروف (OCR) يمكنه سحب النص من أي صورة، وهو متوفر في (Google Photos).

وتستخدم ميزة البحث في مكتبة صور جوجل عن النص الظاهر داخل الصور ونسخ هذا النص ولصقه تقنية تعرف باسم التعرف البصري على الحروف (OCR).

وكما هو مذكور في

You spotted it! Starting this month, we’re rolling out the ability to search your photos by the text in them.



Once you find the photo you’re looking for, click the Lens button to easily copy and paste text. Take that, impossible wifi passwords 😏