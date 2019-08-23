صور جوجل تتيح البحث عن النص الذي يظهر في الصور

أوضحت شركة جوجل أنها في طور طرح ميزات ذكاء اصطناعي جديدة لمنصة عدسات جوجل (Google Lens)، مما يتيح للمستخدمين البحث في مكتبة صور جوجل (Google Photos) عن النص الذي يظهر داخل الصور ولقطات الشاشة.

ووفقًا للشركة، فإن بإمكان المستخدمين بعد إجراء عملية البحث عن النص نسخه ولصقه بسهولة في ملاحظة أو مستند أو نموذج باستخدام (Google Lens).

وتعد وظيفة البحث في (Google Photos) بمثابة أداة قوية، حيث تتيح لك العثور على كائنات معينة أو مواقع أو حيوانات أليفة أو أحداث أو حتى أشخاص ضمن لقطاتك بفضل بعض الذكاء الاصطناعي الذكي، ولكنها أصبحت الآن أكثر ذكاءً.

وتحتوي منصة (Google Lens) على مرشح قوي للتعرف البصري على الحروف (OCR) يمكنه سحب النص من أي صورة، وهو متوفر في (Google Photos).

وتستخدم ميزة البحث في مكتبة صور جوجل عن النص الظاهر داخل الصور ونسخ هذا النص ولصقه تقنية تعرف باسم التعرف البصري على الحروف (OCR).

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وكما هو مذكور في

You spotted it! Starting this month, we’re rolling out the ability to search your photos by the text in them.



Once you find the photo you’re looking for, click the Lens button to easily copy and paste text. Take that, impossible wifi passwords 😏 — Google Photos (@googlephotos) August 22, 2019

جوجل، فإن الميزة يجري طرحها ابتداءًا من هذا الشهر، مع وصولها لبعض مستخدمي أجهزة أندرويد ومستخدمي نسخة الويب، دون وجود أي مؤشر على وصولها إلى نظام التشغيل (iOS).

وتُعد ميزة البحث عن النص في (Google Photos) مثالية للمستندات وكلمات مرور الشبكة اللاسلكية وأي شيء آخر حفظه المستخدم من خلال التقاط صورة.

وتنصح جوجل – بمجرد ظهور الصورة المطلوبة بعد عملية البحث – المستخدمين بالنقر فوق زر (Google Lens) لنسخ النص ولصقه بسهولة.

يذكر أن طرح هذه الميزة يعني أن (Google Photos) تطبق تلقائيًا تقنية التعرف البصري على الحروف (OCR) على جميع صور المستخدم، وربما تخزين البيانات الوصفية حول النص الموجود في الصورة بطريقة ما.

وتبدو الميزات مرتبطة بميزة جرى الإعلان عنها خلال مؤتمر الشركة السنوي للمطورين (Google I/O 2017)، والتي من شأنها السماح لمنصة (Google Lens) بفهم سياق الصورة.

ويمكنك من خلال تلك الميزة توجيه كاميرا هاتفك الذكي إلى ملصق كلمة مرور جهاز التوجيه والاتصال تلقائيًا بالشبكة اللاسلكية عن طريق البرنامج الذي يقرأ كلمة المرور ويفهم أنك تريد الاتصال بالشبكة التي تستخدمها.