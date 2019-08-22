كشف تفاصيل جديدة عن تسليم رفات الجندي الإسرائيلي بسوريا

جي بي سي نيوز :- كشفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، "القيادة العامة" تفاصيل جديدة عن تسلم إسرائيل لرفات الجندي الإسرائيلي الذي كان مدفونا في مخيم اليرموك بسوريا، وتسلمته إسرائيل مؤخرا بوساطة روسية.

وقال المسؤول الأمني والعسكري في الجبهة خالد جبريل، إن إسرائيل تسلمت "جزءا" من رفات الجندي زخريا باومل، موضحا أن ما تم تسليمه هو عبارة عن "الجزء العلوي من الصدر إلى الجمجمة، فيما بقي الجزء السفلي في وضع جيد في مكان آخر في سوريا",وفق عربي 21.

وتحدى جبريل خلال لقائه مع قناة الميادين، إسرائيل أن تكشف الحقيقة، مشيرا إلى أن الأخيرة تكتمت على الموضوع "خشية من الرأي العام الإسرائيلي".