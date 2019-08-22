الكويت تتخذ إجراء مفاجئا بالنسبة لعشرات الآلاف من الوافدين

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إنها باشرت إجراءاتها بالإلغاء بعد التأكد من صحة البيانات لدى وزارة الداخلية، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

© Sputnik . Pavel Gerasimov

وأضافت أنها اتخذت هذه الإجراءات استنادا للائحة قواعد وإجراءات منح الأذن بالعمل التي أشارت إلى أنه يجوز للهيئة إلغاء إذن العمل آليا في حالات عديدة، منها مضي أكثر من 6 أشهر متتالية على وجود العامل خارج البلاد ما لم يكن ذلك بتصريح من الإدارة العامة لشؤون الإقامة، ومتى انتهت إقامة العامل خارج البلاد، وكذلك إذا تم إبعاد العامل لأي سبب من الأسباب، وذلك مع مراعاة التزام صاحب العمل باستيفاء الرسوم المقررة.

وذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية، في شهر مايو/ أيار، نقلا عن مصدر مسؤول في الهيئة، أن أعداد الوافدين إلى الكويت بلغ أكثر من 3 مليون نسمة بنسبة بلغت 70.3% من إجمالي عدد سكان الكويت البالغ 1.412.264 نسمة".

وأضاف المصدر للصحيفة أن هناك انخفاضا في أعداد الوافدين بنحو 30 ألف نسمة خلال آيار الحالي مقارنة بالشهر الماضي.

والكويت دولة عربية تقع في الشرق الأوسط، حيث يحدها من الشمال والغرب العراق ومن الجنوب المملكة العربية السعودية، وتبلغ مساحتها الإجمالية 17،818 كيلومتر مربع، وأهم مدنها الأحمدي والسالمية وحولي.