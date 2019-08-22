أخبار عاجلة

أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة -
مصدر لـ"سبوتنيك": الطائرة التي أسقطت في ضاحية بيروت الجنوبية لديها مجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال -
الجيش الروسي يسلم أكثر من 3.5 طن من المساعدات إلى سكان الغوطة الشرقية -
مساحة حرائق الغابات في روسيا تتسع خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7.7 ألف هكتار -
أرقام الأسبوع.. أهم 9 تغييرات داخل الأسواق العالمية -
الدفاع اليمنية تتهم الإمارات بتقديم الدعم العسكري والمالي للمجلس الانتقالي الجنوبي -
لبنان... سماع دوي انفجار "قوي" عند مشارف ضاحية بيروت الجنوبية -
حزب الله اللبناني يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية -
أبرز ميزات الإصدار التجريبي من متصفح مايكروسوفت إيدج -
5 أفكار جديدة تساعدك على إعادة استخدام هاتفك القديم  -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الكويت تتخذ إجراء مفاجئا بالنسبة لعشرات الآلاف من الوافدين

Google+ Print

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إنها باشرت إجراءاتها بالإلغاء بعد التأكد من صحة البيانات لدى وزارة الداخلية، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

© Sputnik . Pavel Gerasimov

وأضافت أنها اتخذت هذه الإجراءات استنادا للائحة قواعد وإجراءات منح الأذن بالعمل التي أشارت إلى أنه يجوز للهيئة إلغاء إذن العمل آليا في حالات عديدة، منها مضي أكثر من 6 أشهر متتالية على وجود العامل خارج البلاد ما لم يكن ذلك بتصريح من الإدارة العامة لشؤون الإقامة، ومتى انتهت إقامة العامل خارج البلاد، وكذلك إذا تم إبعاد العامل لأي سبب من الأسباب، وذلك مع مراعاة التزام صاحب العمل باستيفاء الرسوم المقررة.

وذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية، في شهر مايو/ أيار، نقلا عن مصدر مسؤول في الهيئة، أن أعداد الوافدين إلى الكويت بلغ أكثر من 3 مليون نسمة بنسبة بلغت 70.3% من إجمالي عدد سكان الكويت البالغ 1.412.264 نسمة".

وأضاف المصدر للصحيفة أن هناك انخفاضا في أعداد الوافدين بنحو 30 ألف نسمة خلال آيار الحالي مقارنة بالشهر الماضي.

والكويت دولة عربية تقع في الشرق الأوسط، حيث يحدها من الشمال والغرب العراق ومن الجنوب المملكة العربية ، وتبلغ مساحتها الإجمالية 17،818 كيلومتر مربع، وأهم مدنها الأحمدي والسالمية وحولي.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الإمارات: السعودية من يقرر استمرار دورنا في اليمن ضمن التحالف العربي

الإمارات: السعودية من يقرر استمرار دورنا في اليمن ضمن التحالف العربي

إيران: السعودية وصلت لطريق مسدود باليمن

إيران: السعودية وصلت لطريق مسدود باليمن

صحيفة: المحاكم السعودية تنظر 500 دعوى إفلاس خلال عام

صحيفة: المحاكم السعودية تنظر 500 دعوى إفلاس خلال عام

الإسكان السعودية تعلن برنامج تمويلي بـ140 ألف ريال لكبار السن

الإسكان السعودية تعلن برنامج تمويلي بـ140 ألف ريال لكبار السن