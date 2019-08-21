بالفيديو .. طيران الجيش السوري يقصف رتلا تركيا ويمنعه من التقدم إلى خان شيخون!

جي بي سي نيوز :- نشر حساب في مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا مصورا قال إنه يوثق توقف رتل كبير للجيش التركي ، فيما تتساقط بالقرب منه قذائف يبدو أنها تحذيرية.

وذكر نشطاء سوريون أن الجيش السوري استهدف الرتل التركي المتجه إلى خان شيخون بنيرانه، وأجبره على التوقف.

ويُلاحظ أن رتل الجيش التركي مكون من عدد كبير من العربات المدرعة وآليات عسكرية أخرى وشاحنات وصهاريج وقود.

وكان نشطاء المعارضة السورية أكدوا في وقت سابق أن رتلا تركيا ضخما يتكون من 25 من الآليات والمعدات والشاحنات دخل من معبر باب الهوى الحدودي إلى الأراضي السورية، لكنه توقف بسبب قصف جوي.





المصدر: RT