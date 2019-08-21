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صندل يتيح لمستخدمي VR المشي والجري دون مغادرة المقعد

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أطلقت شركة نمساوية تدعى Cybershoes ملحق واقعي افتراضي يضع أدوات تحكم على قدميك عبر جهاز قابل للارتداء يشبه الصندل، والذي يقترن مع سجادة خاصة، ويتطلب كرسي.

ويمثل التنقل الفعلي أحد التحديات الكبيرة للواقع الافتراضي، حيث تعيق أشياء مثل الجدران والنظارات المربوطة من قدرة المستخدم على السير بلا نهاية عبر البيئات الرقمية.

وبدلاً من مطالبة الناس بالاعتماد على وحدات التحكم المحمولة باليد، فقد توصلت العديد من الشركات إلى حلول قائمة على الأقدام، ومنها شركة Cybershoes.

ويعتبر صندل Cybershoes بمثابة حل متطور للتنقل ضمن الواقع الافتراضي، وهو جهاز ملحق لأنظمة الواقع الافتراضي المتوافقة مع (Steam VR).

ويعني هذا إمكانية استخدامه مع (Oculus)؛ و (HTC)؛ و (Pimax)؛ ونظارات أخرى. ويأتي الجهاز مع سجادة خاصة، ويتطلب كرسي دوار أو مقعد، بحيث لا يمكن للمستخدمين الوقوف أو التجول بواسطة هذا الصندل.

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وتعمد الأسطوانة المدمجة في أسفل الحذاء إلى ترجمة حركات المشي والجري إلى حركة في اللعبة.

ووفقًا للشركة المطورة للصندل، فإن الجهاز مدعوم من قبل بعض ألعاب الواقع الافتراضي الأكثر شعبية، بما في ذلك (Arizona Sunshine)؛ و (Fallout VR)؛ و (Skyrim VR).

ويباع الإصدار الأساسي من Cybershoes بمبلغ 400 دولار ويأتي مع سجادة دائرية يمكنك وضعها تحت كرسي دوار، بينما تحصل مقابل 500 دولار على الصندل مع السجادة والكرسي القابل لتعديل الارتفاع.

بينما تحصل مقابل ألف دولار على نسخة (Arcade) المتضمنة كرسي (HAG Capisco)، في حين تحصل عند دفع 1300 دولار على نسخة الأعمال المتضمنة مع كرسي (HAG Capisco Puls).

ويستخدم الصندل تردد الراديو بدلاً من البلوتوث لإرسال البيانات الموضعية إلى جهاز استقبال على الحاسب أثناء تنقلك.

وبالإضافة إلى تتبع التوجيه، فإن Cybershoes يستخدم أسطوانة مدمجة للحكم على عمق الحركة، ولدى كل صندل بطارية تدوم لمدة بين 8 إلى 10 ساعات من الاستخدام، مع إمكانية شحنها عبر منفذ micro-USB.

وسيتمكن المستخدمون المهتمون بتجربة الأجهزة بأنفسهم من المشي أو الركض عبر الصندل خلال فعاليات معرض (Gamescom) في ألمانيا المنعقد حاليًا.

وقالت الشركة: إن الواقع الافتراضي يمثل مساحة لا حدود لها، ولم يكن المستخدمون – حتى وقت قريب – قادرين على السير فيها بشكل طبيعي، ويُعد حلنا عملي وسهل للاستخدام المنزلي.

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صندل يتيح لمستخدمي VR المشي والجري دون مغادرة المقعد

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صندل يتيح لمستخدمي VR المشي والجري دون مغادرة المقعد

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البوابة العربية للأخبار التقنية

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