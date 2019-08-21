إطلاق أول مفتاح أمان لأجهزة آيفون بمنفذ Lightning

أعلنت شركة Yubico، وهي الشركة التي تصنع مفاتيح الأمان المادية للمصادقة الثنائية، عن إطلاق مفتاح (YubiKey) المجهز بمنفذ (Lightning)، والمصمم للعمل مع أجهزة آيفون وآيباد من آبل.

وتقدم Yubico منذ فترة طويلة أجهزة (YubiKey) بخيارات (USB-A)؛ و (USB-C)؛ و (NFC) لأجهزة الحواسيب الشخصية وأجهزة ماكينتوش والأجهزة المحمولة، لكن هذه هي المرة الأولى التي توفر فيها الجهاز بمنفذ (Lightning).

ويُعد (YubiKey) بمثابة جهاز مادي للمصادقة الثنائية مصمم للعمل مع مئات الخدمات من أجل جعل عمليات تسجيل الدخول أكثر أمانًا، وغالبًا ما يكون أكثر ملاءمة من المصادقة الثنائية المستندة إلى البرامج لأنه ليست هناك حاجة لإدخال رمز الحماية.

ويتميز (YubiKey 5Ci) الجديد، الذي أعلنت عنه الشركة لأول مرة قبل شهرين، بمنفذ (Lightning) من طرف ومنفذ (USB-C) في الطرف الآخر.

ويعني ذلك أنه يعمل مع أحدث أجهزة (iOS) وأجهزة (Mac) من آبل، باستثناء (iPad Pro)، لأنه غير متوافق مع جانب (USB-C) في الوقت الحالي.

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ويمكن للمستخدمين مع (YubiKey 5Ci) زيادة أمان تطبيقات (1Password)؛ و (Idaptive)؛ و (LastPass)؛ و (Okta)؛ و (Bitwarden)؛ و (Dashlane) باستخدام المصادقة المادية.

ويعمل الجهاز أيضًا مع متصفح (Brave) لنظام التشغيل (iOS) لتأمين عمليات مصادقة تسجيل الدخول لمواقع مثل تويتر؛ و (GitHub)؛ و (Bitbucket)؛ و (1Password).

ولا يعمل (YubiKey 5Ci) لأجهزة (iOS) في الوقت الحالي مع تطبيقات أو متصفحات أخرى، حيث يحتاج مطورو التطبيقات والمتصفحات إلى دعمه.

وتقول Yubico: إنها تعمل مع مطورين آخرين من خلال برنامج مطور Yubico، ويمكن للمهتمين بمفتاح (YubiKey 5Ci) شراءه مقابل 70 دولارًا من موقع Yubico الإلكتروني.

ويعمل جانب (USB-C) في (YubiKey) مع أجهزة ويندوز وماك عبر منفذ (USB-C)، وهو متوافق مع عشرات المواقع والخدمات، مع قائمة متوفرة على موقع Yubico الإلكتروني.

ويدعم (YubiKey 5Ci) بروتوكولات المصادقة المتعددة، بما في ذلك (IDO2/WebAuthn)؛ و (FIDO U2F)؛ و (OTP)؛ و (PIV)؛ و (OpenPGP).