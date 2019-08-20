زيادة الطلب على الأغنام الأردنية في الخليج

جي بي سي نيوز:- ازداد الطلب على الأغنام الأردنية لدول الخليج بعدما تم تصدير نحو (41360) رأسا خلال فترة عيد الأضحى.

وقالت رئيس قسم الثروة الحيوانية في المفرق الدكتورة ابتهال الخريشا، إنه تم تصدير نحو (14000) رأس من المواشي بعد عيد الأضحى لدول الخليج.وأضافت أنه تم تصدير نحو (385) ألف رأس من الأغنام لغاية الآن منذ بداية العام لدول الخليج بزيادة بلغت (50٪) عن السنة الماضية لنفس الفترة. وفق يومية "الرأي".

وأكدت أن أسباب زيادة الطلب على الأغنام الأردنية، تعود لما تتمتع به من مواصفات صحية عالية ولسلامة إجراءات مراقبتها والعناية بها حسب المواصفات العالمية.