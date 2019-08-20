التحالف الدولي يحسم اشتباكات بين القوات العراقية وعناصر "داعش"

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن قوة مشتركة من اللواء 66، واللواء 22 بالفرقة العشرين، بناءً على معلومات استخبارية، تشتبك مع عناصر إرهابية في سلسلة جبال عطشانة، في محافظة نينوى، شمالي العراق.

وأضافت الخلية "أن القوة حاصرت 6 عناصر من "داعش"، وقد حاولوا الهروب، والاختباء في إحدى الإنفاق في المنطقة الجبلية، حيث تمت معالجتهم وفقا لمعلومات من قيادة عمليات نينوى بواسطة طيران التحالف الدولي ضد الإرهاب."

وأكدت الخلية، أن العملية أسفرت عن تدمير النفق، وقتل الإرهابيين الذين كانوا داخل النفق.

وحققت القوات العراقية، جميع أهدافها المرسومة في المرحلة الأولى عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح الأحد، 7 تموز/ يوليو الماضي، لتفتيش المناطق الصحراوية الرابطة بين محافظات: نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وصولا إلى الحدود الدولية السورية، في الجهة الشمالية الغربية من البلاد.

وأعلن اعراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".