السعودية تجهز مفاجأة لمواطنيها الشهر المقبل

وأوضحت الوزارة المسؤولة عن الوظائف الحكومية في السعودية، في ردها على استفسار عبر موقع "تويتر"، أن "يوم الأحد سيعتبر إجازة لأنه يوم واحد يقع بين إجازتين رسميتين (يومي الجمعة والسبت (20 و21 سبتمبر/ أيلول 2019) يومي العطلة الأسبوعية، ويوم الاثنين 23 سبتمبر/ أيلول 2019 عطلة اليوم الوطني).

وأضافت الوزارة أنه "بناء على ذلك، ستكون إجازة اليوم الوطني أربعة أيام، تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 19 سبتمبر/ أيلول 2019، على أن تكون العودة يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر/ أيلول 2019".

وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، ابتداء من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق الـ23 سبتمبر/ أيلول 1932.