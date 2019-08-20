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الخارجية اليمنية: سيطرة الانتقالي الجنوبي على معسكر للأمن تصعيد غير مبرر

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الخارجية اليمنية: سيطرة الانتقالي الجنوبي على معسكر للأمن تصعيد غير مبرر الخارجية اليمنية: سيطرة الانتقالي الجنوبي على معسكر للأمن تصعيد غير مبرر

القاهرة -سبوتنيك. وقالت الخارجية اليمنية، في بيان عبر حسابها على "تويتر": "إن ما تشهده محافظة أبين من تصعيد غير مبرر من قبل قوات المجلس الانتقالي، المدعومة من قبل الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أمر مرفوض وغير مقبول، وسيعمل على تقويض وإفشال جهود الوساطة التي نقدرها كثيرا من قبل الأشقاء في المملكة العربية ".

وشهدت مدينة عدن الجنوبية أحداثا دامية خلال الأيام الماضية، سقط خلالها عشرات الضحايا بين قوات الحزام الأمني والقوات الموالية للشرعية.

واستمرت المواجهات حتى تمكنت قوات الحزام الأمني من السيطرة على قصر الرئاسة في "معاشيق" بعدن والمقار الحكومية وهروب أعضاء من عدن قبل وقف الاشتباكات وبدء حوارات الرياض.

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