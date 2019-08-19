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بالفيديو : تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في "القامشلي" السورية

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بالفيديو : تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في "القامشلي" السورية بالفيديو : تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في "القامشلي" السورية

جي بي سي نيوز :- وقع تفجير انتحاري بسيارة مفخخة الأحد، في مدينة "القامشلي" شمال شرق سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن سيارة مفخخة انفجرت أمام الثانوية الصناعية في حي الأربوية بمدينة القامشلي، مشيرة إلى أن هناك أنباء عن وقوع إصابات.

وقالت وسائل إعلام محلية إن "سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت صباح الأحد، بالقرب من مدرسة الصناعة"، مشيرة إلى أن "القوات الأمنية طوقت موقع التفجير وبدأت بالتحقيق في الحادث",وفق وكالات .

وذكرت مصادر طبية أن التفجير الانتحاري أسفر عن إصابة شخصين بجروح، وقتل أحدهما متأثرا بجراحه.


 

جي بي سي نيوز

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