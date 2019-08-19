محمد بن سلمان يتصل هاتفيا برئيس وزراء إثيوبيا

وأعرب ولي العهد عن تقديره للدور الذي تلعبه بلاده في توحيد الأطراف السودانية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وشدد محمد بن سلمان، على دعم المملكة العربية السعودية لجميع الجهود التي تسهم في أمن واستقرار المنطقة.

ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوات الحرية والتغيير، اتفاق تقاسم السلطة النهائي في الخرطوم يوم السبت.

وترأس رئيس الوزراء الأثيوبي التوقيع على الاتفاق، الذي تم بعد سلسلة من الجهود التي بذلتها إثيوبيا والاتحاد الأفريقي.

بعد الانتهاء من زيارته للسودان، عاد أبي أحمد إلى إثيوبيا مع أكثر من 100 امرأة من ضحايا الاتجار بالبشر الذين كانوا في السودان في طريقهم إلى بلدان أخرى.

ومن بين الذين عادوا مع رئيس الوزراء أبي، هناك من أفرج عنهم من السجن، وفقًا لمكتب رئيس الوزراء.