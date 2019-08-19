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فولودين: تقرير لجنة دراسة التدخل في شؤون روسيا سيتم تسليمه لهيئات إنفاذ القانون

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فولودين: تقرير لجنة دراسة التدخل في شؤون روسيا سيتم تسليمه لهيئات إنفاذ القانون فولودين: تقرير لجنة دراسة التدخل في شؤون روسيا سيتم تسليمه لهيئات إنفاذ القانون

موسكو - سبوتنيك. وقال فولودين للصحفيين "في أيلول/ سبتمبر المقبل، سنعود إلى هذه المسألة من جديد في إطار الجلسة العامة، وسنطرح رفع مستوى وضع اللجنة إلى لجنة على مستوى مجلس الدوما، بحيث تستجيب بفعالية للعديد من الأسئلة وتحقق الأهداف المحددة لها".

وأوضح فولودين أن اللجنة تستهدف تحليل وبحث ودراسة وقائع التدخل، ثم صياغة تقرير من مجلس الدوما لنتمكن من تسليم هذه الوثائق إلى هيئات إنفاذ القانون، وجعلها علنية في إطار الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وكذلك إرسال مقترحاتنا إلى عدد من البلدان، التي نعتبرها ليس فقط مخطئة، بل وتنتهك سيادتنا باستخفاف، في محاولة للتدخل في شؤون الاتحادية".

وكان مجلس الدوما الروسي قد اعتمد في وقت سابق من اليوم، قررا بتشكيل لجنة معنية بالتحقيق في التدخل في شؤون روسيا الداخلية، ودخل في قوام اللجنة 12 نائبا من الدوما.

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