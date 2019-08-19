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"ملايين ابن سلمان وابن زايد".. البشير يكشف أسرارا لأول مرة من داخل قفص الاتهام

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"ملايين ابن سلمان وابن زايد".. البشير يكشف أسرارا لأول مرة من داخل قفص الاتهام "ملايين ابن سلمان وابن زايد".. البشير يكشف أسرارا لأول مرة من داخل قفص الاتهام

- البشير: خليفة بن زايد منحني مبلغ مليون دولار في ظرف ولَم أصرفه لأني لم أحب تلك الطريقة ولا اذكر من سلمتها

- البشير: المبلغ هدايا صرفت في أعمال خيرية لا أعرف أوجه صرفها ولا يوجد سجل لتدوين الصرف

- البشير: المبالغ التي وجدت بحوزته لا علاقة لها بالدولة بعضها منح له من قبل الأمير السعودي محمد بن سلمان عبر مدير مكتبه طه عثمان وهو مبلغ 25 مليون دولار

- البشير: ممتلكاتي عبارة عن منزل بحي كافوري ومزرعة. وشقة أما زوجتي فلها قطعتا أرض بكافوري ابتاعت سيارتها وأخذتهما بالمبلغ

- البشير: جميع المبالغ التي بحوزتي سلمتها لشقيق نائب رئيس المجلس العسكري عبد الرحيم دقلو

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