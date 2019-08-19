أخبار عاجلة

6 ميزات جديدة في كاميرا هاتف Note 10 Plus -
كيفية الإبلاغ عن الأخبار الوهمية على إنستاجرام -
دراسة: البودكاست تتمتع بأعلى مستويات الثقة بين المستمعين في الإمارات -
صاحبة السعادة- فقرة تحدي المهارات بين صالح وعبد الله جمعة وهما مغمين عيونهم -
صاحبة السعادة- صالح جمعة عن الكونفدرالية .. مبروك لعبد الله والزمالك فريق محترم -
صاحبة السعادة- تعليق "صالح وعبدالله جمعة " علي أسئلة إسعاد يونس -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يحكي ذكريات النادي المصري مع ك/ حسام حسن -
صاحبة السعادة-إسعاد يونس :تعال نضحك شوية .. فيديو كوميدي لصالح وعبد الله جمعة -
صاحبة السعادة-صالح جمعة يحكي علي أصعب اللحظات مع النادي الأهلي -
صاحبة السعادة- صالح جمعة : هما دول 30 ثانية اللي عايش عليهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الجيش الإسرائيلي: اعتقال 23 فلسطينيا لضلوعهم في أعمال إرهابية

Google+ Print

القاهرة - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الاثنين: "قامت قوات جيش الدفاع اللّيلة الماضية باعتقال 23 مطلوبًا في يهودا والسامرة مشتبهًا بهم بالضلوع بأعمال إرهابية وأعمال شغب عنيفة".

© AFP 2019 / NICHOLAS KAMM

وأضاف أدرعي: "بالإضافة إلى القبض على سلاح من نوع كارلو ومسدّسيْن ومشط ذخيرة في قريتي دورا والسموع في منطقة الخليل، وسلاح ذاتي الصنع في بيت ريما".

فيما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن نادي الأسير، قوله إن "قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت 27 مواطنا من الضفة، بينهم أسرى سابقون، وغالبيتهم من محافظة رام الله والبيرة"، موضحة: "رافق ذلك اعتداءات على المواطنين وعمليات تخريب وتفتيش للمنازل".

وقالت الوكالة:

يُضاف إلى المعتقلين ثلاثة مواطنين بينهم فتى من بلدة العيزرية جرى اختطافهم على يد قوة من المستعربين.

وبيّنت الوكالة أن أعمار المعتقلين تتراوح بين 16 و69 عاما، من بلدات برام الله، والبيرة، وبيت لحم، ودورا، والخليل، والعيزرية.

وتشن القوات الإسرائيلية حملات متكررة لاعتقال فلسطينيين في الضفة الغربية، والقدس، وكذلك مداهمة منازلهم، بدعوى البحث عن مطلوبين متورطين في عمليات ضد الجيش والمستوطنين في الأراضي المحتلة، مما يتسبب اندلاع مواجهات في المنطقة.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أكدت في تقرير صادر، في نيسان/أبريل الماضي، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت قرابة 800 مواطن ومواطنة فلسطينية خلال فترة الحملة الانتخابية الإسرائيلية لعام 2019 التي امتدت من 22 شباط/فبراير حتى 9 نيسان/أبريل 2019".

وتقرر إجراء إعادة انتخابات الكنيست الإسرائيلي في 17 أيلول/سبتمبر المقبل.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
باراغواي تدرج "حزب الله" و"حماس" على قائمة الإرهاب وإسرائيل ترحب

باراغواي تدرج "حزب الله" و"حماس" على قائمة الإرهاب وإسرائيل ترحب

العاهل المغربي يصدر أمرا ملكيا بمناسبة ذكرى "ثورة الملك والشعب"

العاهل المغربي يصدر أمرا ملكيا بمناسبة ذكرى "ثورة الملك والشعب"

بعد إليسا.. مطربة جديدة تتحدى السرطان بأغنية (فيديو)

بعد إليسا.. مطربة جديدة تتحدى السرطان بأغنية (فيديو)

التحالف العربي يشن هجمات على أهداف عسكرية لـ "أنصار الله" في صنعاء

التحالف العربي يشن هجمات على أهداف عسكرية لـ "أنصار الله" في صنعاء