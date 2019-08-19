الجيش الإسرائيلي: اعتقال 23 فلسطينيا لضلوعهم في أعمال إرهابية

القاهرة - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الاثنين: "قامت قوات جيش الدفاع اللّيلة الماضية باعتقال 23 مطلوبًا في يهودا والسامرة مشتبهًا بهم بالضلوع بأعمال إرهابية وأعمال شغب عنيفة".

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وأضاف أدرعي: "بالإضافة إلى القبض على سلاح من نوع كارلو ومسدّسيْن ومشط ذخيرة في قريتي دورا والسموع في منطقة الخليل، وسلاح ذاتي الصنع في بيت ريما".

فيما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن نادي الأسير، قوله إن "قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت 27 مواطنا من الضفة، بينهم أسرى سابقون، وغالبيتهم من محافظة رام الله والبيرة"، موضحة: "رافق ذلك اعتداءات على المواطنين وعمليات تخريب وتفتيش للمنازل".

وقالت الوكالة:

يُضاف إلى المعتقلين ثلاثة مواطنين بينهم فتى من بلدة العيزرية جرى اختطافهم على يد قوة من المستعربين.

وبيّنت الوكالة أن أعمار المعتقلين تتراوح بين 16 و69 عاما، من بلدات برام الله، والبيرة، وبيت لحم، ودورا، والخليل، والعيزرية.

وتشن القوات الإسرائيلية حملات متكررة لاعتقال فلسطينيين في الضفة الغربية، والقدس، وكذلك مداهمة منازلهم، بدعوى البحث عن مطلوبين متورطين في عمليات ضد الجيش والمستوطنين في الأراضي المحتلة، مما يتسبب اندلاع مواجهات في المنطقة.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أكدت في تقرير صادر، في نيسان/أبريل الماضي، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت قرابة 800 مواطن ومواطنة فلسطينية خلال فترة الحملة الانتخابية الإسرائيلية لعام 2019 التي امتدت من 22 شباط/فبراير حتى 9 نيسان/أبريل 2019".

وتقرر إجراء إعادة انتخابات الكنيست الإسرائيلي في 17 أيلول/سبتمبر المقبل.