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الجيش اليمني: مقتل قائد لواء من الحوثيين بغارة جوية شرق صعدة

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الجيش اليمني: مقتل قائد لواء من الحوثيين بغارة جوية شرق صعدة الجيش اليمني: مقتل قائد لواء من الحوثيين بغارة جوية شرق صعدة

القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لمحور كتاف بالجيش اليمني، في منشور على صفحته الرسمية في "فيس بوك"، إن "مقاتلات التحالف استهدفت بغارة، موكباً عسكرياً مكوناً من 3 آليات وسيارة جيب بعد رصدها الساعة الحادية عشرة من صباح أمس، بمحيط مركز مديرية كتاف شرق صعدة".

وأكد أن "الغارة أسفرت عن مقتل القيادي الحوثي البارز عنتر أبو نشطان وجميع مرافقيه وإحتراق الآليات التي كانوا يستقلونها أثناء قدومهم لتعزيز الحوثيين في المنطقة".

وأضاف: "شوهدت سيارات الإسعاف وعدد من الدراجات النارية وهي تهرع إلى موقع الإستهداف وتقوم بإنتشال جثث القتلى حتى الساعة الرابعة عصرا".

وأشار إلى "أن القيادي أبو نشطان عيّنه الحوثيون مؤخراً قائداً للواء الأول دفاع جوي التابع لهم".

في سياق آخر، ذكر المركز أن "القوات أحبطت محاولة تقدم للحوثيين باتجاه مواقع تابعة لها، حيث شنت قصفاً مدفعياً مكثفاً على تجمعات لعناصرهم، أجبرها على التراجع والانسحاب".

SputnikNews

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