حواسيب الألعاب Predator من آيسر تحقق نجاحًا كبيرًا في المنطقة

أعلنت شركة (آيسر الشرق الأوسط) عن نمو قوي لمبيعاتها من مجموعة (بريداتور) Predator المخصصة للألعاب خلال النصف الأول من 2019.

وتضم هذه المجموعة المخصصة للألعاب من الشركة التايوانية أجهزة حاسوب محمولة وأجهزة حاسوب مكتبية وشاشات، وقد سجلت نموًا بنسبة 52% في الإيرادات، و68% في الكمية مقارنةً بالمدة ذاتها من العام الماضي. وشهدت آيسر نموًا بنسبة 46% في إيراداتها في منطقة الشرق الأوسط لمبيعات أجهزة الحاسوب المكتبية وأجهزة الحاسوب المحمولة المخصصة للألعاب، و41% في حجم الإيرادات من المبيعات.

وتعتقد آيسر أن الأداء الإيجابي لمجموعة (بريداتور) قد أسهم في تعزيز مكانتها بين الشركات الرائدة في إنتاج الأجهزة الحديثة المخصصة للألعاب في المنطقة. ويَبرز الأداء الناجح لأجهزة (بريداتور) في كل دولة أيضًا؛ حيث شهدت الإمارات العربية المتحدة نموًا في المبيعات بنسبة 97%، فيما بلغت النسبة 17% في المملكة العربية السعودية، و168% في دول بلاد الشام خلال النصف الأول من 2019.

وقال (بول كولينز) – المدير العام لشركة آيسر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا – متحدثًا عن نجاح مجموعة (بريداتور) المخصصة للألعاب في المنطقة: “نحن سعداء بالنجاح الذي حققته أجهزة (بريداتور) في المنطقة. فالألعاب والرياضات الإلكترونية تتطور بوتيرة متسارعة في الشرق الأوسط، وتُقدَّر بنحو 3 مليارات دولار وفقًا لمؤسسة Newzoo”.

وأضاف كولينز: “ومن هذا المنطلق، وكما أظهرت النتائج الأخيرة التي أعلنتها “جي إف كي”، تحظى آيسر حاليًا بحصة سوقية تبلغ 18% في أجهزة الحاسوب المحمولة المخصصة للألعاب في دولة الإمارات وحدها. ويعكس ذلك تركيزنا على هذه الفئة والتزامنا بتوسيع نطاق صناعة الألعاب في المنطقة، مع تمكين الجيل القادم من الأبطال في عالم الرياضات الإلكترونية الذين ينمون مهاراتهم منزليًا”.

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وللتواصل والانضمام إلى مجتمع الألعاب الإقليمي، أنشأت (آيسر الشرق الأوسط) صفحات على فيسبوك وتويتر مخصصة لأجهزة (بريداتور). وتمثل هذه الصفحات الجديدة منصات للحصول على معلومات عن المنتجات، وملخصات الألعاب، وأحدث الصيحات في صناعة الألعاب، والخدع، والنصائح المتعلقة بالألعاب، وأخبار الألعاب المحلية في المنطقة.

وبالإضافة إلى أجهزة الحاسوب المكتبية (بريداتور أوراين) الشهيرة التي تتوفر حاليًا، أطلقت آيسر مجموعة متفوقة من أجهزة الألعاب المصممة لخوض أقسى المعارك في مختلف الألعاب. وتشمل هذه المجموعة نسخة حديثة من الحاسوب المحمول (هيليوس 300) الذي يتميز بسعره المعقول مع مميزاته الكثيرة، إذ يحتوي على معالج Intel Core i7 من الجيل التاسع وبطاقة رسومات Nvidia GeForce GTX 1660 Ti بذاكرة 6 جيجابايت، مما يجعل تجربة الألعاب تفوق الخيال.

وبالإضافة إلى الحاسوب المحمول (ترايتون 500) الخفيف والنحيف بسماكة 17.9 ميليمترًا فقط، وهو جهاز ممتاز للمستخدمين المتنقلين الذين يلعبون في أي وقت وأي مكان. وهناك أيضًا شاشة الألعاب (بريداتور اكس بي 2) التي يبلغ معدل التحديث الخاص بها 240 هرتز، وزمن الاستجابة 1 ميللي ثانية، مما يجعل الإطارات سلسة ومثالية مما يتيح رؤية جزء أكبر من الشاشة بدقة عالية تبلغ 1920×1080 بكسل.

هذا؛ ويتوفر حاسوب (بريداتور هيليوس 300) في الإمارات في متاجر: كارفور، وشرف دي جي، وجمبو، وإي ماكس، واللولو بسعر 6,499 درهمًا إماراتيًا، كما يتوفر حاسوب (بريداتور أوراين 5000) في جمبو، وشرف دي جي، وأمازون، وإي ماكس بسعر 9,999 درهمًا إماراتيًا، أما حاسوب (ريداتور اكس بي 2) فيتوفر في العين بلازا بسعر 2,099 درهمًا إماراتيًا.