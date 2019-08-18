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"أنصار الله" تعلن إلحاق خسائر بقوات يمنية بقصف صاروخي في عسير

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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، عن مصدر عسكري، أن الجماعة استهدفت بـ 6 صواريخ محلية الصنع نوع "زلزال1 " مداه 3 كيلو مترات، تجمعات عسكرية يمنية قبالة منفذ علب البري الحدودي في عسير.

© REUTERS / Fawaz Salman

ووفقاً للمصدر، أوقع القصف الصاروخي أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف القوات اليمنية.

في السياق، أشار المصدر إلى مقتل وإصابة العديد من العسكريين اليمنيين أثناء تصدي "أنصار الله" لزحف نفذته قوات يمنية من مسارين بغطاء جوي من طيران التحالف قبالة منفذ علب.

وذكر أن قتلى وجرحى آخرين سقطوا من الجنود اليمنيين بكمين نصبته "أنصار الله" بعبوة ناسفة قبالة المنفذ الحدودي في عسير.

في قطاع نجران، شنت "أنصار الله" عملية هجومية على مواقع لقوات يمنية في رشاحة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها واغتنمت الجماعة خلالها أسلحة، حسب "المسيرة".

وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش، الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.

SputnikNews

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