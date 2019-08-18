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بهجوم مجهول... اغتيال رئيس جهاز "الأمن العام" بتنظيم "قسد" بالرقة

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ونقل مراسل "سبونتيك" في محافظة الرقة عن مصادر محلية تأكيدها تعرض مقر جهاز الأمن العام "مشفى الطب الحديث الحكومي سابقاً" بمدينة الرقة، لهجوم بالأسلحة الرشاشة من قبل مسلحين مجهولين، ووقوع اشتباكات بمحيط المقر وإطلاق كثيف للنيران ما أدى إلى مقتل رئيس ما يسمى "جهاز الأمن العام" الذراع الأمني لميليشيات تنظيم" قسد" في مدينة الرقة السورية هفال جمال وإصابة أربعة آخرين من عناصر تنظيم قسد.

© Sputnik . ATEEA AL-ATEEA

و"هفال جمال" هو الاسم الحركي لرئيس ما يسمى "جهاز الأمن العام" الذراع الأمني لميليشيات تنظيم "قسد" في مدينة الرقة، واسمه الحقيقي "جمال السطام" وهو من سكان  مدينة من رأس العين  شمالي الحسكة، ويتحدر من قرية (مختلة) بريف رأس العين الغربي.

وتتهم العشائر العربية تنظيم "قسد" بافتعال أمنية أو تفجيرات بهدف تصفية كل من تشك بولائه.

وفي شهر آذار/مارس الماضي وقعت في الرقة السورية عملية اغتيال طالت رئيس مكتب العلاقات مع الاستخبارات الغربية في تنظيم "قسد"، فواز الظاهر، الذي قتل على يد مجهولين بالقرب من مديرية السياحة عند المدخل الجنوبي الغربي لمدينة الرقة، حيث تمت عملية اغتياله بواسطة سلاح فردي خفيف مزود بكاتم صوت.

وقبل اغتيال الظاهر بعدة أيام أكدت مصادر محلية في الرقة لـ"سبوتنيك" مقتل قائد استخبارات تنظيم "قسد" في الرقة المدعو "هافال شيرو" إثر تعرضه لإطلاق نار في منطقة السكن الشبابي بالمدينة، كما أصيب إثنان من مرافقيه إصابات بالغة.

وبحسب المصادر نفسها، وقعت عملية اغتيال شيرو بينما كانت أجهزة استخبارات "قسد" تسير دورياتها المكثفة في مدينة الرقة بالتعاون مع القوات الأمريكية لمنع أهالي الرقة بالقوة من التظاهر احتجاجاً على سياسات قسد وممارساتها بحق الأهالي.

وهافال شيرو هو قائد استخبارات "قوات سوريا الديمقراطية" الذي كان يشتهر بقيادة العديد من حملات الاعتقالات في محافظة الرقة والتي كان آخرها الحملة التي طالت الآلاف من أهالي قرى الريف الغربي للمحافظة.

SputnikNews

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