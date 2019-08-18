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مصر… اختراع عصير قصب "كانز" وملابس ضد البكتريا 

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© Sputnik . Olga Grishina

ونقلت صحيفة "الأهرام" المصرية، اليوم الأحد 18 أغسطس/ آب، عن الدكتور حسين درويش، نائب رئيس المركز القومي للبحوث، أن هناك براءة اختراع لـ"عصير قصب كانز" تم بيعها من المركز تبنتها إحدى الشركات، التي تتيح الاحتفاظ بعصير القصب لمدة 6 أشهر مع الحفاظ على لونه دون أن يتحول للون الأسود.

ولفتت الصحيفة، إلى قول درويش، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" على فضائية "ten" المصرية: "هناك براءة اختراع أخرى لأقمشة ضد البكتريا بالمركز، وهي لملابس غير قابلة لنمو البكتريا عليه"، مشيرا إلى أن هذه الملابس مهمة جدا في مجال الطب، لكونها تمنع التلوث الذي يحدث أثناء وبعد العمليات الجراحية.

وأوضح نائب رئيس المركز القومي للبحوث، أنه يتم حاليا تسويق هذه الفكرة، التي ستتسبب في طفرة كبيرة في مجال الطب، معربا عن أمله أن تتبنها وزارة الصحة وتعممها على المستشفيات المصرية.

SputnikNews

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