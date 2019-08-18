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تعزيز البنية الدفاعية العراقية ضمن استراتيجية إيران الرئيسية

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تعزيز البنية الدفاعية العراقية ضمن استراتيجية إيران الرئيسية تعزيز البنية الدفاعية العراقية ضمن استراتيجية إيران الرئيسية

وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، قال وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، خلال استقباله وزير الداخلية العراقي، ياسين الياسري، في طهران، إن "دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعراق حكومة وشعبا طيلة هجوم الجماعات الإرهابية على العراق، لم يكن خطوة قصيرة الأمد وتكتيكية، بل منبثقة عن استراتيجية طويلة الأمد".

وتابع حاتمي أن "وزير الدفاع الإيراني على أهمية تعزيز البنية الدفاعية للقوات العراقية في مواجهة التهديدات، قائلا إن تعزيز البنية الدفاعية للعراق هو إحدى الاستراتيجيات الرئيسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وتربط بغداد وطهران علاقات سياسية واقتصادية وتجارية وأمنية وثيقة، بينما شكل البلدان، بالإضافة إلى سوريا وروسيا، مركز التعاون الأمني الرباعي الذي تأسس عام 2015، والذي يهدف لبحث وتعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب.

وساندت إيران العراقية خلال حربها على تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في ) منذ 2014 وحتى استعادة الأراضي الواقعة تحت سيطرة التنظيم نهاية 2017.

ويعتقد أن لطهران دور كبير في تأسيس قوات الحشد الشعبي، وهو ائتلاف من فصائل مسلحة شيعية في أغلبها، والتي كان لها دور كبير في العمليات القتالية ضد داعش.

 

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