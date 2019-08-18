تركيا: لن نقبل بأي مماطلة أمريكية حول المنطقة الآمنة بسوريا

جي بي سي نيوز :- حذرت تركيا من عدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ وعودها بشأن المنطقة الآمنة في "شرق الفرات" بسوريا، مثلما حدث في "منبج".

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن هناك مسائل يتعين تحديد تفاصيلها ضمن الاتفاق التركي-الأمريكي حول المنطقة الآمنة بسوريا، مؤكداً على ضرورة إخراج تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي من شرق الفرات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيرته السيراليونية نبيلة تونس، الخميس في العاصمة أنقرة.

ولفت تشاووش أوغلو إلى أن "ترامب وعد بأن يكون عمق المنطقة الآمنة 20 ميلًا، ويجب إخراج تنظيم ي ب ك من المنطقة".

وأكد الوزير التركي أن الولايات المتحدة تواصل تزويد التنظيم الإرهابي (ي ب ك/ بي كا كا) بالسلاح.

وقال تشاووش أوغلو: "أي تكتيك للمماطلة من طرف الولايات المتحدة لن يكون مقبولًا.. مع الأسف لجأوا إلى المماطلة في منبج ولم يلتزموا بوعودهم ",وفق الاناضول .

وحول برنامج تصنيع مقاتلات "إف- 35" قال تشاووش أوغلو: "استبعاد تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات إف35 أمر غير وارد".