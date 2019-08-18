أخبار عاجلة

صاحبة السعادة-صالح جمعة يحكي علي أصعب اللحظات مع النادي الأهلي -
صاحبة السعادة- صالح جمعة : هما دول 30 ثانية اللي عايش عليهم -
صاحبة السعادة- صالح جمعة : ك/ عماد متعب من المهجمين اللي بيتحركوا بشكل ممتاز -
صاحبة السعادة-عبد الله جمعة : ربنا وهبني موهبة السرعة .. ومثلي الأعلي مارسيلو -
صاحبة السعادة-عبد الله جمعة يحكي مشواره الأحترافي في المانيا -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يرد علي أسئلة صالح .. المنتخب يتحتاج إلي مدرب وطني -
حوار ناري بين عبدالله وصالح :إحنا مش بنفكر في الدوري ولو موجودين كنا خدنا الكونفدرالية -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يتحدث عن عدم مشاركته مع المنتخب مع تعليق صالح -
صبري المنياوي: الأهلي والزمالك "متكسحين" في الوقت الحالي -
صبري المنياوي: فريق بيراميدز "تجربة رائعة" في الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

تركيا: لن نقبل بأي مماطلة أمريكية حول المنطقة الآمنة بسوريا

Google+ Print
تركيا: لن نقبل بأي مماطلة أمريكية حول المنطقة الآمنة بسوريا تركيا: لن نقبل بأي مماطلة أمريكية حول المنطقة الآمنة بسوريا

جي بي سي نيوز :- حذرت تركيا من عدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ وعودها بشأن المنطقة الآمنة في "شرق الفرات" بسوريا، مثلما حدث في "منبج".

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن هناك مسائل يتعين تحديد تفاصيلها ضمن الاتفاق التركي-الأمريكي حول المنطقة الآمنة بسوريا، مؤكداً على ضرورة إخراج تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي من شرق الفرات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيرته السيراليونية نبيلة تونس، الخميس في العاصمة أنقرة.

ولفت تشاووش أوغلو إلى أن " وعد بأن يكون عمق المنطقة الآمنة 20 ميلًا، ويجب إخراج تنظيم ي ب ك من المنطقة".

وأكد الوزير التركي أن الولايات المتحدة تواصل تزويد التنظيم الإرهابي (ي ب ك/ بي كا كا) بالسلاح.

وقال تشاووش أوغلو: "أي تكتيك للمماطلة من طرف الولايات المتحدة لن يكون مقبولًا.. مع الأسف لجأوا إلى المماطلة في منبج ولم يلتزموا بوعودهم ",وفق الاناضول .

وحول برنامج تصنيع مقاتلات "إف- 35" قال تشاووش أوغلو: "استبعاد تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات إف35 أمر غير وارد".

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
ترامب يحذر طهران من مهاجمة سفن واشنطن

ترامب يحذر طهران من مهاجمة سفن واشنطن

ترامب يدعو لخفض الفائدة الأمريكية 1% مع بعض التيسير الكمي

ترامب يدعو لخفض الفائدة الأمريكية 1% مع بعض التيسير الكمي

ترامب: لا أرغب في التعامل مع هواوي

ترامب: لا أرغب في التعامل مع هواوي

ترامب:غير مستعد لإتمام اتفاق تجاري مع الصين في الوقت الحالي

ترامب:غير مستعد لإتمام اتفاق تجاري مع الصين في الوقت الحالي