أخبار عاجلة

صاحبة السعادة- صالح جمعة : هما دول 30 ثانية اللي عايش عليهم -
صاحبة السعادة- صالح جمعة : ك/ عماد متعب من المهجمين اللي بيتحركوا بشكل ممتاز -
صاحبة السعادة-عبد الله جمعة : ربنا وهبني موهبة السرعة .. ومثلي الأعلي مارسيلو -
صاحبة السعادة-عبد الله جمعة يحكي مشواره الأحترافي في المانيا -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يرد علي أسئلة صالح .. المنتخب يتحتاج إلي مدرب وطني -
حوار ناري بين عبدالله وصالح :إحنا مش بنفكر في الدوري ولو موجودين كنا خدنا الكونفدرالية -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يتحدث عن عدم مشاركته مع المنتخب مع تعليق صالح -
صبري المنياوي: الأهلي والزمالك "متكسحين" في الوقت الحالي -
صبري المنياوي: فريق بيراميدز "تجربة رائعة" في الدوري -
سعفان الصغير: أفضل حارس مرمى في مصر "محمد الشناوي" والباقي كله شبه بعض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

بعثة الأمم المتحدة بليبيا: لا يوجد أثار لاستخدام مطار زوارة لأغراض عسكرية

Google+ Print

وقالت البعثة في بيان "أوفدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم بعثة تقييم إلى المطار، وبعد تفحص منشآت المطار وجميع المباني المجاورة، تمكنت بعثة التقييم من التأكد من عدم وجود أي أصول عسكرية أو منشآت عسكرية في مطار زوارة، وأثبت تقييم البعثة أنه لا يوجد مؤشر على الاستخدام العسكري لمطار زوارة وهو منشأة مدنية."

© AFP 2019 / Mahmud Turkia

وجددت البعثة إدانتها للهجمات التي شنتها قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على مطار زوارة، والتي تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للمطار، بما في ذلك مدرج المطار.

كما أشارت البعثة إلى أن أي هجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وستقوم البعثة بمناقشة المعلومات والأدلة التي تم جمعها خلال زيارة مطار زوارة اليوم مع مجلس الأمن وفريق الخبراء والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، كما فعلت مع التقييمات التي أجرتها البعثة في أعقاب أخرى مماثلة.

وكان الجيش الوطني الليبي قد شن غارات جوية على مطار زوارة بالعاصمة طرابلس، بعد حصوله على معلومات تفيد بوجود حركة لطائرات تركية مسيرة بالمطار.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
مساء dmc – طلب إحاطة بالبرلمان بشأن تكرار الحوادث على طريق الساحل الشمالي

مساء dmc – طلب إحاطة بالبرلمان بشأن تكرار الحوادث على طريق الساحل الشمالي

مساء dmc - تكرار الحوادث على طريق الساحل الشمالي ينذر بالخطر بعد وفاة عدة مواطنين

مساء dmc - تكرار الحوادث على طريق الساحل الشمالي ينذر بالخطر بعد وفاة عدة مواطنين

باب الخلق | محمود سعد يفجر مفاجأة عن حكاية موت أمه وأخيه تعليقا على حوادث الساحل الشمالي

باب الخلق | محمود سعد يفجر مفاجأة عن حكاية موت أمه وأخيه تعليقا على حوادث الساحل الشمالي

باب الخلق | محمود سعد يفتح ملف حوادث السير في الساحل الشمالي

باب الخلق | محمود سعد يفتح ملف حوادث السير في الساحل الشمالي