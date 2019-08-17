بالفيديو : دمشق تؤكد إسقاط مقاتلة حربية لها في إدلب

جي بي سي نيوز :- قالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) إن مصدرا عسكريا سوريا أكد أن جماعات المعارضة المسلحة أسقطت طائرة حربية سورية في محافظة إدلب.

وذكر المصدر أن الطائرة كانت مكلفة بتدمير مقرات جماعة جبهة النصرة وأن مصير الطيار لا يزال مجهولا.

وأعلنت جماعة هيئة تحرير الشام المتشددة (جبهة النصرة) التابعة لتنظيم القاعدة أنها أسقطت طائرة حربية من طراز (سوخوي 22) في وقت سابق الأربعاء.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الطائرة سقطت في محور ترعي- السكيك في بلدة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، وذلك بعد استهدافها من قبل الفصائل في المنطقة.

وأضاف أنه "جرى أسر طيار بعد إسقاط الطائرة.