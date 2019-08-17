أخبار عاجلة

صاحبة السعادة-عبد الله جمعة يحكي مشواره الأحترافي في المانيا -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يرد علي أسئلة صالح .. المنتخب يتحتاج إلي مدرب وطني -
حوار ناري بين عبدالله وصالح :إحنا مش بنفكر في الدوري ولو موجودين كنا خدنا الكونفدرالية -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يتحدث عن عدم مشاركته مع المنتخب مع تعليق صالح -
صبري المنياوي: الأهلي والزمالك "متكسحين" في الوقت الحالي -
صبري المنياوي: فريق بيراميدز "تجربة رائعة" في الدوري -
سعفان الصغير: أفضل حارس مرمى في مصر "محمد الشناوي" والباقي كله شبه بعض -
صبري المنياوي: جماهير الإسماعيلي داعم كبير للفريق وننتظر مساندتهم الموسم المقبل -
باراغواي تدرج "حزب الله" و"حماس" على قائمة الإرهاب وإسرائيل ترحب -
د.سعد الدين الهلالي يشيد بجهود السعودية خلال موسم الحج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

حشود تحتفل في الخرطوم بالتوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية - فيديو

Google+ Print
حشود تحتفل في الخرطوم بالتوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية - فيديو حشود تحتفل في الخرطوم بالتوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية - فيديو

وحضر توقيع الاتفاق، رئيسا وزراء إثيوبيا ومصر ورئيس جنوب السودان، فضلا عن وفود عربية وأفريقية. وذلك بحسب "بي بي سي".

ووقع ممثلون عن المجلس العسكري الانتقالي المعارضة، رسميا على وثيقتين دستورية وسياسية، تنظمان مرحلة انتقالية، تستمر لثلاث سنوات.

وينص الاتفاق على تشكيل مجلس سيادة لقيادة البلاد، يتقاسم الجيش والمدنيين رئاسته لمدة 39 شهر، على أن تتولى شخصية عسكرية رئاسة المجلس لمدة 21 شهرا، تليها شخصية مدنية لمدة الـ 18 شهرا المتبقية.

وسيقوم مجلس السيادة، وهو يضم مدنيين وعسكريين، بتعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة.

وفي وقت سابق، تعهد العضو البارز في المجلس العسكري الانتقالي فى السودان، محمد حمدان دقلو- حميدتي، في حديث لـ"بي بي سي" بأن يلتزم المجلس بكل حرف في اتفاق تقاسم السلطة المبرم مع المعارضة.

ويهدف الاتفاق لإنهاء المظاهرات التي شهدتها البلاد منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتى أسفرت عن عزل الرئيس السابق عمر حسن البشير، في أبريل/نيسان الماضي.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
رئيس نادي الشمس: كنت أتمنى من "حسن قداح" إبداء رغبته داخل النادي وليس عبر فيديو

رئيس نادي الشمس: كنت أتمنى من "حسن قداح" إبداء رغبته داخل النادي وليس عبر فيديو

بعد إليسا.. مطربة جديدة تتحدى السرطان بأغنية (فيديو)

بعد إليسا.. مطربة جديدة تتحدى السرطان بأغنية (فيديو)

شاهد.. الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لتسلل مسلحين من شمال قطاع غزة

شاهد.. الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لتسلل مسلحين من شمال قطاع غزة

اخر النهار | بالفيديو تامر امين يرد علي كل الاقاويل التي تناولت علاقته ب شركاء الوطن الاخوة المسيحين

اخر النهار | بالفيديو تامر امين يرد علي كل الاقاويل التي تناولت علاقته ب شركاء الوطن الاخوة المسيحين