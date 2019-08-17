"الأوقاف" تدين إفراغ الأقصى والمصلون يرابطون عند باب الأسباط

جى بي سي نيوز :- أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية طرد قوات الاحتلال للمصلين والمرابطين من داخل المسجد الأقصى المبارك، مساء الخميس، عقب عملية الطعن التي نفذها شابان عند باب السلسلة بالقدس المحتلة.

واعتبرت "الأوقاف" في بيان لها، إفراغ المسجد الأقصى من المصلين والمرابطين "خطوة استفزازية جديدة تضاف إلى الخطوات السابقة، التي تأتي ضمن محاولات تثبيت التقسيم الزماني والمكاني داخل المسجد كمقدمة للاستيلاء عليه"، مطالبةً المجتمع الدولي بإيقاف "الهجمة المسعورة التي تدفع بالمنطقة جميعها إلى حالة من التوتر الديني الذي سيؤدي إلى حربٍ دينية".

وأكدت أن: "خطورة تصريحات مسؤولي الاحتلال الداعية لنقض وتجاوز ما هو متعارف عليه في المسجد الأقصى، من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا فيما يعرف بنظام "الاستاتيكو"، تتجاوز الانتهاكات الفردية في المسجد إلى سلب كامل للسيادة الفلسطينية عليه وعلى مدينة القدس".