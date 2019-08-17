أخبار عاجلة

صاحبة السعادة-عبد الله جمعة يحكي مشواره الأحترافي في المانيا -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يرد علي أسئلة صالح .. المنتخب يتحتاج إلي مدرب وطني -
حوار ناري بين عبدالله وصالح :إحنا مش بنفكر في الدوري ولو موجودين كنا خدنا الكونفدرالية -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يتحدث عن عدم مشاركته مع المنتخب مع تعليق صالح -
صبري المنياوي: الأهلي والزمالك "متكسحين" في الوقت الحالي -
صبري المنياوي: فريق بيراميدز "تجربة رائعة" في الدوري -
سعفان الصغير: أفضل حارس مرمى في مصر "محمد الشناوي" والباقي كله شبه بعض -
صبري المنياوي: جماهير الإسماعيلي داعم كبير للفريق وننتظر مساندتهم الموسم المقبل -
باراغواي تدرج "حزب الله" و"حماس" على قائمة الإرهاب وإسرائيل ترحب -
د.سعد الدين الهلالي يشيد بجهود السعودية خلال موسم الحج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

"الأوقاف" تدين إفراغ الأقصى والمصلون يرابطون عند باب الأسباط

Google+ Print
"الأوقاف" تدين إفراغ الأقصى والمصلون يرابطون عند باب الأسباط "الأوقاف" تدين إفراغ الأقصى والمصلون يرابطون عند باب الأسباط

جى بي سي نيوز :- أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية طرد قوات الاحتلال للمصلين والمرابطين من داخل المسجد الأقصى المبارك، مساء الخميس، عقب عملية الطعن التي نفذها شابان عند باب السلسلة بالقدس المحتلة.

واعتبرت "الأوقاف" في بيان لها، إفراغ المسجد الأقصى من المصلين والمرابطين "خطوة استفزازية جديدة تضاف إلى الخطوات السابقة، التي تأتي ضمن محاولات تثبيت التقسيم الزماني والمكاني داخل المسجد كمقدمة للاستيلاء عليه"، مطالبةً المجتمع الدولي بإيقاف "الهجمة المسعورة التي تدفع بالمنطقة جميعها إلى حالة من التوتر الديني الذي سيؤدي إلى حربٍ دينية".

وأكدت أن: "خطورة تصريحات مسؤولي الاحتلال الداعية لنقض وتجاوز ما هو متعارف عليه في المسجد الأقصى، من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا فيما يعرف بنظام "الاستاتيكو"، تتجاوز الانتهاكات الفردية في المسجد إلى سلب كامل للسيادة الفلسطينية عليه وعلى مدينة القدس".

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
طهران: الاتفاق الأمريكي التركي على "منطقة آمنة" شمال شرقي سوريا مقلق واستفزازي

طهران: الاتفاق الأمريكي التركي على "منطقة آمنة" شمال شرقي سوريا مقلق واستفزازي

عودة 647 سورياً لبلادهم من الأردن

عودة 647 سورياً لبلادهم من الأردن

الخارجية الاردنية : استدعاء السفير الإسرائيلي لتأكيد رفض الأردن لانتهاكات المسجد الأقصى

الخارجية الاردنية : استدعاء السفير الإسرائيلي لتأكيد رفض الأردن لانتهاكات المسجد الأقصى

بالفيديو : تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في "القامشلي" السورية

بالفيديو : تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في "القامشلي" السورية