10 طائرات تابعة لأنصار الله تنفذ عمليات داخل السعودية
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة المسيرة، التابعة لجماعة أنصار الله، عن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع قوله في بيان، اليوم السبت:
سلاح الجو المُسير نفذ أكبر عملية هجومية على العمق السعودي منذ بدء العدوان على اليمن، عشر طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي المملكة بعملية توازن الردع الأولى.
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ولفت المتحدث "نجدد الدعوة لكل الشركات والمدنيين بالابتعاد الكامل عن كل المواقع والأهداف الحيوية بالمملكة لأنها أصبحت أهدافا مشروعة ويمكن ضربها في أي وقت".
في السياق ذاته، أعلن الناطق الرسمي باسم قوات "التحالف العربي"، العقيد تركي المالكي، فجر اليوم السبت، بدء وحدات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحزام الأمني في الانسحاب والعودة إلى مواقعها السابقة في العاصمة المؤقتة عدن.
وقال المالكي في تصريحات نقلتها قناة "الإخبارية" السعودية، "اعتبارا من الساعة ( 01:00 بالتوقيت المحلي لليمن) من صباح السبت ( 10 ذو الحجة 1440 هـ ) دعوة كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الفترة، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة".