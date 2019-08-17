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صحيفة: نتائج لقاء الحريري وبومبيو ترجمة بدعم أمريكي للحكومة اللبنانية

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صحيفة: نتائج لقاء الحريري وبومبيو ترجمة بدعم أمريكي للحكومة اللبنانية صحيفة: نتائج لقاء الحريري وبومبيو ترجمة بدعم أمريكي للحكومة اللبنانية

وكشفت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية عن مصادر خاصة أن النتائج الاولية للقاء رئيس ​سعد الحريري​ ووزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ ترجمة بدعم أميركي متجدد للحكومة ال​لبنان​ية وتأكيد الموقف الاميركي في الحفاظ على استقرار لبنان.

وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة أثنت على عمل مصرف لبنان وأداء المؤسسة العسكرية اللبنانية، كما أكدت الإدارة الأمريكية رغبتها دعم أمن لبنان ومد ​الجيش اللبناني​ بالمساعدات العسكرية، بالإضافة إلى سعيها التوصل الى حل بين لبنان واسرائيل في ما خصّ ملف الحدود البرية والبحرية، وكذلك التأكيد على استمرار واشنطن في لعب دور الوسيط بين الطرفين.

ولفتت المصادر للصحيفة إلى أن النظرة الأميركية عدائية بالكامل تجاه "​حزب الله​"، حيث تتهم الإدارة الأمريكية أنه لا يخدم مصلحة لبنان، بل ينفذ ​سياسة​ ​ايران​ ومصالحها لكنه لم يعلن عن عقوبات أمريكية جديدة على "حزب الله".

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