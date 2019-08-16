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أمير قطر يدعو بوتين لزيارة الدوحة

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أمير قطر يدعو بوتين لزيارة الدوحة أمير قطر يدعو بوتين لزيارة الدوحة

الدوحة - سبوتنيك. أفادت وكالة الأنباء القطرية: "أعرب تميم بن حمد آل ثاني، عن ارتياحه لمستوى التعاون الثنائي، وخاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، ودعا الرئيس الروسي للقيام بزيارة إلى قطر".

وأضافت: أن "الرئيس بوتين هنأ تميم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ودعاه للمشاركة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في عام 2020".

ووفقا للوكالة "رحب أمير قطر بهذه الدعوة".

في وقت سابق، أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي، وخلال محادثة مع الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني، التي جرت أمس الخميس، بمبادرة من الجانب القطري، ناقش قضايا ضمان الاستقرار والأمن في منطقة الخليج؛ بالإضافة إلى ذلك وخلال المحادثة، تم النظر في جدول الاتصالات الثنائية.

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