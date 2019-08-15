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الحريري: المصالحة تمت.. والحكومة اللبنانية تعود

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الحريري: المصالحة تمت.. والحكومة اللبنانية تعود الحريري: المصالحة تمت.. والحكومة اللبنانية تعود

جى بي سي نيوز :- قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الجمعة، إن اللبنانية ستجتمع صباح السبت لتنهي أسابيع من الشلل السياسي بعد مصالحة بين السياسيين الدروز المتنافسين.

وأوضح الحريري في تصريحات بثها التلفزيون: "من الآن ستكون هناك صفحة جديدة وسنتعاون جميعا من أجل مصالح لبنان".

ويأتي إعلان الحريري إثر نجاح لقاء المصالحة الذي عقد في القصر الجمهوري بين رئيس الحزب الاشتراكي، وليد جنبلاط، ورئيس الحزب الديمقراطي، طلال أرسلان، بحضور الرؤساء الثلاثة.

وسنكون جلسة الحكومة اللبنانية، السبت، هي الأولى منذ أواخر شهر يونيو الماضي بعد تعطيل تسببت به تداعيات حادثة قبرشمون.

جي بي سي نيوز

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